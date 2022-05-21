تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة

تظهر الشفايف بلون مطفي وغير جذاب عند تعرضها إلى الجفاف وخاصة في فصل الشتاء، وتستخدم الفتيات والسيدات الروج الصناعي لترطيب الشفايف وتغيير لونها المطفي إلى آخر وردي وجذاب، ولكن الروج الصناعي يحتوي على مواد كيميائية ضارة، كما يمكن بلعه أثناء تناول الطعام، وهذا يسبب الإصابة بمشاكل صحية كثيرة، لذلك تتجنب الكثير من الفتيات استخدامه، ويبحثن عن طريقة عمل روج شفايف طبيعي في المنزل، لا يترك أي أثار سلبية على الشفايف، فدائما الإعتماد على المكونات الطبيعية يكون الحل الأفضل للبشرة، ولمعرفة طريقة عمل روج شفايف طبيعي تابعوا هذا المقال.

كيفية عمل روج الشفايف الطبيعي في البيت

دائما مستحضرات التجميل الصناعية تترك آثار على البشرة، لأن بشرة الجسم جميعها تحتوي على مسام مفتوحة يتنفس الجلد من خلالها، وعند استخدام أدوات التجميل تغلق هذه المسام وتسبب ظهور أماكن داكنة وحب الشباب، لذلك يفضلن الفتيات الإعتماد على الوصفات الطبيعية في تحضير ميكب البشرة، ومن بين أكثر الأدوات التي يستخدمها الفتيات هو الروج، لترطيب الشفايف، لذلك نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير روج الشفايف الطبيعي.

المكونات

ملعقتين من النشا صغيرتين.

زيت جوز الهند ملعقتين صغيرتين.

شمع العسل ملعقة صغيرة.

نقطتين من زيت عطري.

بنجر بودرة ربع ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

زبدة الشيا وجوز الهند يساعدان على ترطيب الشفايف، ومنع التشققات والجفاف، حيث يرطبان البشرة ويساعدان على تحويل لونها إلى الوردي المناسب، لذا فهي وصفة طبيعية ممتازة، ويتم تحضير الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

نضع النشا وزيت جوز الهند وشمع العسل في إناء ونضعهم في حمام مائي حتى تذوب جميع المكونات.

بعدها نضيف بودرة البنجر والزيت العطري إلى المكونات السابقة ونقلب جميع المكونات.

نترك الخليط حتى يبرد تماماً.

نترك الخليط حتى يبرد تماماً. وأخيراً يوضع الخليط في وعاء زجاجي ويحفظ في مكان بارد.

فوائد استخدام روج الشفايف الطبيعي