اصنعي الرغايف المغربية المورقة بالطاسة وتعرفي على سر قوامها الخفيف

الرغايف المغربية ، من أجمل المعجنات التي يشتهر بها المطبخ المغربي، وتقدم ساخنة بجانب الأطعمة الحلوة والحادقة، وتعرف بقوامها الهش المورقة، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخرى، وهى على شكل طبقات خفيفة متعددة تجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها بكثرة ويرغبون في صنعها بشكل دائم، ويمكن تسويتها في المقلاة أو الفرن على حسب رغبتك، ويتم حشوها بعدة حشوات مختلفة مثل اللحمة المفرومة، أو الجبنة، أو العسل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري ، على طريقة عمل الرغايف المغربية بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل الرغايف المغربية المورقة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من السكر.

ذرة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ماء دافئ للعجن.

كوب من الزيت.

سكر للتزين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الرغايف المغربية المورقة بقوام هش ومعايير مضبوطة أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة ملعقة الزيت للخليط ونقلب باستمرار، بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نقوم بتقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بالزيت ونرص عليها قطع العجين. نغطي العجين بكيس من البلاستيك ونتركه حتى يرتاح قليلا، ثم نحضر سطح من الرخام يكون متساوي وناعم الملمس. نقوم بدهن السطح بالزيت، ثم نقوم بفرد كرات العجين على بواسطة اليد حتى تصبح رقيقة وشفافة للغاية. نقوم برش المسمن بالسكر ونغلق العجينة من الأطراف حتى تصبح مثل المربع تماماً. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونتركه حتى تسخن جيداً، ثم نهدئ النار قليل. نضع الفطائر بالطاسة ونقلب من حين لآخر حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرجها من الطاسة ونضعها على طبق التقديم ونقدمها ساخن بجانب العسل والجبنة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل الرغايف المغربية المورقة بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-