بدون مقوارة.. فكرة جبارة لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق

أصبحت معظم النساء تخرج للعمل في الشركات والمصانع، ولذلك أصبحوا لا يمتلكوا الوقت الوفير في تحضير الوجبات وعلى وجه الخصوص الوجبة التي تحتوي على أنواع محشي، وكلنا نعرف أن محشي الباذنجان والكوسة يحتاج إلى وقت كبير في تقويرة، ولكن نحن دائما نسعى لتقديم الكثير من الأفكار والإقتراحات لكم لكي نوفر الوقت والجهد لكل ست بيت، وعلى الرغم من ظهور الكثير من الأشخاص الذين يجلسون في الأسواق لبيع الباذنجان والكوسة جاهر على وضع الخلطة فقط، ولكن بعد ظهور الكثير من الفيروسات وانتشار فيروس كورونا، أصبحت معظم النساء بتحضير الطعام بأنفسهم لأولاده، ومن الآن وبعد قراءة هذه الفقرات نحن سوف نقدم لكم فكرة جميلة وجديدة وسريعة تقوير الباذنجان في ثواني وبدون استخدام المقوار، ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة المزيد.

طريقة تقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ بدون مقوار

يعتبر محشي الكوسة والباذنجان من أساسيات العزومات، وعلى وجه الخصوص إذا كانت العزومة أصحابهم من الدرجة الأولى والأقارب، وبتأكيد سيتم تحضير كمية كبيرة من محشي الباذنجان والكوسة، ويحتاجون إلى وقت أطول في التقوير، ولذلك نحن نقول لكم قومي بتجربة الطريقة التي سنقوم بشرحها لكم الآن، وإليكم الخطوات:

يجب إحضار كمية الباذنجان والكوسة التي ترغبين في حشوها.

يجب قطع عنق الباذنجان والكوسة.

يجب إحضار سكينة رفيعة جيدا.

يجب إدخال السكينة بحذر داخل الباذنجان أو الكوسة.

يجب إزالة جميع المكونات الداخلية لهم.

يجب وضع وعاء مصفاة، ويجب غسله تحت الماء الجاري.

أثناء الغسيل يجب إزالة القطع المتبقية في الداخل.

يجب حشوة الباذنجان و الكوسة بخلطة الأرز الرائعة.

يجب رصهم في الوعاء، وبعد ذلك يتم تسويتهم.

نصائح أخرى عند تقوير الباذنجان والكوسة

بعد الأشخاص يقومون بتخزين الكوسة والباذنجان لفترات طويلة في الثلاجة، والفريزر وبعد ذلك يقومون بتحضيره في الوجبات، ولكن للأسف الشديد لا يكون مثل الطازج، ولكن نحن سوف نقدم لكم بعض النصائح الهامة:

يجب تحضير الكوسة والباذنجان فور شرائهم من السوق.

إذا كان الباذنجان في الفريزر، يجب وضعه في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة، لكي يصبح طري، ويسهل تقويرة.

يجب نقع الكوسة في القليل من الماء والملح قبل عملية الحشو.

ذكرنا في المقال إنه يمكن عمل اوتقوير الكوسة والباذنحان بسرعة الصاروخ باستخدام أحدي الطرق التي قمنا بذكرها باستخدام قطاعة التفاح أو باستخدام السكين حيث يساهم جيدا في تقوير كنبات كبيرة جدا من الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ بأستخدام احدي هذه الطريقة المذكورة تحصلي على كميات كبيرة من الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ وتقوير كميات كبيرة جدا في وقت قصير باستعمال هذه الطريقة للحصول على