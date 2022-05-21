نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض الفوري.. كريم الخميرة المبهر لتسمين الوجه وتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة البقع

مع تقدم العلم وعلى وجه الخصوص في الطب وعمليات التجميل، ظهرت الكثير من الأدوية التي تساعد في نفخ الخدود وتسمين الوجه، ومن أمثلتها حقن البوتكس والفيلر، ولجأت الكثير من النساء إلى مثل هذه الأشياء لكي تصل إلى الشكل العام التي تريدة، ولكن للأسف الشديد معظمها تأتي بنتائج عكسية مع بعض الحالات، ومن الممكن أن تؤدي إلى شلل في المنطقة التي تم حقنها، وبالفعل حدث ذلك مع أكثر من واحدة، ومن هذا الوقت لجأت الكثير منهن إلى استخدام الوصفات الطبيعية لتسمين الخدود وإزالة البقع، ونحن سوف نقدم لكم كريم الخميرة المدهش في حل كل هذه المشاكل، لمعرفة المزيد ابقوا معنا وتابعونا، ويجب عليكم قراءة باقي الفقرات القادمة.

مكونات عمل كريم الخميرة لتسمين الخدود لنفخ الوجه

الخميرة لو نظرنا إلى فوائدها لا يمكننا الاستغناء عنها إطلاقا، لأنها تحتوي على عناصر وفيتامينات هامة جدا ليس فقط للوجه وإنما للجسم كله بصفة عامة، ولذلك أصبحت أحد مكونات الكثير من الوصفات التجميلية والعلاجية في نفس الوقت، بالإضافة إلى أنها تعطي البشرة النضارة والإشراق لا مثيل له، ولا يستطيع أي كريم يأتي بنتيجة ناجحة مثل هذا الكريم، ونحن الآن سوف نقدم لكم المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة الطبيعية، ويجب أن تكون صالحة للاستخدام.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبيعي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة من الزبادي كامل الدسم السادة.

طريقة تحضير الكريم في المنزل بكل سهولة

لو نظرنا إلى المكونات سنجدها أن كل مكون على حده له فائدة معينة للبشرة، فيعد الفازلين من أحسن المرطبات الطبيعية التي لا غنى عنه في فصل الشتاء، لأن البشرة تتعرض للجفاف أكثر في هذا الفصل، وماء الورد يعمل على نضارة البشرة وإعطائها الرائحة المميزة، والزبادي له نتيجة فعالة على البشرة ويجعل ملمسها مثل ملمس الأطفال، والآن إليكم خطوات التحضير:

نضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم تنظيف البشرة، وبعد ذلك نقوم بفرد الكريم على الوجه.

نتركه لمدة 15 دقيقة، ويمكن بعدها غسل الوجه.

يتم استخدام الوصفة من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع.د

كما ذكرت في المقال للحصول على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال سيكون باستخدام بعض الطرق لتفتيح البشرة بسرعة الصاروخ باستخدام الخميرة حيث اعمل علي نفح الخدود وتسمين الوجه في أيام قليلة فقط يمكن ويكون أيضا تبيض البشرة بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من الخميرة فقط فهذا الوصغة للحصول على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال قومي بوضع هذا الخليط المذكور في المقال