شعر طويل كالهنود بزيوت طبيعية 100% تكثيف وتطويل للشعر بسرعة الصاروخ والنتيجة فعالة 100%

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ليس من المستحيل أن يمتلك الفتيات والسيدات شعر كثيف وغزير بإستخدام خلطة زيت الخروع المكونة من زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت الصبار والزبادى وعصير البصل وماء الأرز فزيت الخروع له تأثير كبير على تكثيف الشعر، ومن مميزات زيت الخروع أنه يناسب جميع أنواع الشعر مثل الشعر الجاف والشعر الدهني والشعر المجعد لأنه يحتوى على الفيتامينات التى تساعد على التكثيف، وعند وضعه على بصيلات وجذور الشعر يعمل على تغذيتها ويعمل على نمو الشعر فى فروة الرأس فبالتالي يعمل على تكثيف الشعر وتقويته حتى ولو كان طبيعة الشعر فى الأصل خفيف، وتعد مشكلة الشعر الخفيف من المشكلات التى تسعى السيدات إلى حلها فتوجد عدة أسباب للشعر الخفيف منها عوامل الوراثة والتوتر والعصبية وخلل فى هرمونات الجسم والحمل والرضاعة وسوء التغذية وعدم الإهتمام بالشعر وكثرة إستخدام الصبغات الكيميائية والمجففات التي تعمل على تساقط الشعر بكثرة فلابد من الإهتمام بالشعر بإستخدام زيت الخروع ونظافة الشعر بإستمرار.
مكونات طريقة عمل خلطة زيت الخروع المذهلة لتكثيف الشعر
- كمية من زيت الخروع تناسب حجم الشعر
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الصبار
- إثنين ملعقة كبيرة من الزبادى
- إثنين ملعقة كبيرة من عصير البصل
- ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الأرز
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت القرنفل
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الليمون
طريقة عمل خلطة زيت الخروع لتكثيف الشعر الخفيف
- أولا نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء وتجفيفه بمنشفة.
- وبعد ذلك نقوم بعمل الخلطة نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية من زيت الخروع تناسب حجم الشعر و زيت الزيتون وزيت الصبار والزبادي وعصير البصل و ماء الارز وزيت اللوز وزيت القرنفل وزيت الليمون ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بوضع وتوزيع خلطة زيت الخروع على الشعر مع تدليك فروة الرأس والجذور جيدا ونتركها على الشعر لمدة ساعتين.
- ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ونكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على شعر كثيف ولامع بإستخدام زيت الخروع.
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