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تعتبر كيكة الشاي من أجمل وأطعم أنواع الحلويات التي يتم تناولها مع كوب الشاي أو كوب اللبن أو مع كوب العصير، ويحب الكبار وخاصة الأطفال تناول الكيك لأن له طعم مميز ومختلف عن باقي الحلويات، ويفضل العديد من الناس تناول الكيك في وجبة الإفطار وفي أي وقت من أوقات اليوم، ويفضل الأطفال أخذ الكيك فى وجبتهم المدرسية لذلك تقوم السيدات بعمل الكيك في المنزل لأن الكيك له قيمة غذائية كبيرة لأنه يحتوى على البيض واللبن والسمنة والدقيق والسكر فاللبن يقوي العظام والأسنان ويحمي من هشاشة العظام لأنه يحتوى علي الكالسيوم. مكونات طريقة عمل كيكة الشاي إثنين ونصف كوب كبير من الدقيق

ثلاثة حبات من البيض

كوب واحد كبير من الزبدة أو زيت زيتون على حسب الرغبة

كوب وربع كبير من الحليب

كوب ونصف كبير من السكر

إثنين ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا الجافة أو الفانيليا السائلة

ملعقة واحدة كبيرة من الخل

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

إثنين عصير ليمونة طريقة عمل كيكة الشاي أولا نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاثة حبات من البيض وثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا الجافة أو السائلة وإثنين من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من الخل ثم نقوم بخلط البيض جيدا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة كوب ونصف كبير من السكر ونخلطهم جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم نضع كوب وربع كبير من الحليب وكوب واحد كبير من الزبدة أو زيت الزيتون ثم نخلط هذه المكونات جيداً.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونسكب الخليط الممزوج فيه ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من البيكنج بودر ثم نقوم بإضافة إثنين ونصف كوب من الدقيق ثم نقوم بخلطهم بالمضرب اليدوي في إتجاه واحد.

ثم نقوم بوضع خليك الكيك في قالب مناسبة مدهون بقليل من الزيت ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة ساعة حتى تمام النضج.

وبعد نضجها نقوم بإخراجها من الفرن وتقطع وتقدم فى طبق التقديم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة ألذ كيك تفطري بيها طريقة عمل كيكة الشاي الاقتصادية بمكونات مظبوطة وبطعم هش ولذيذ - ثقفني

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