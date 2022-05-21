نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني أصغر سناً بملعقة من الحلبة لتبييض ونفخ وشد وإزالة تجاعيد البشرة بدون عودة في المقال التالي
تريد كل السيدات وخاصة كل سيدة كبيرة في السن أن يقوموا بالتخلص من التجاعيد الموجودة بالبشرة لأنها تجعل الوجه قبيح وغير جذاب، والتجاعيد عبارة ترهلات بالجلد أو ظهور خطوط في البشرة، وتوجد التجاعيد حول العينين وفي الجبهة وحول الفم وتوجد أيضا في الجسم، ولكن تجاعيد البشرة هي التي تظهر وجه السيدات بصورة واضحة وغير جميلة، وتجعلها دائما في إحراج بين الناس، ومن أسباب وعوامل ظهور التجاعيد أولا التقدم فى العمر ونقص فى مادة الكولاجين والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية والأرق والتدخين وعدم النوم لفترات كافية وعدم إتباع نظام غذائي صحي وسليم فيوجد بعضهم يستخدمون الكريمات الكيميائية والبعض منهم يجرون العمليات الجراحية والفيلر والبوتكس فكل هذه العلاجات في الحقيقة تكلف مبالغ عالية جدا، ودون مفعول، وغير هذا ترهق البشرة وبعد فترة تظهر التجاعيد أكثر من الأول.
مكونات طريقة عمل خلطة الحلبة لشد التجاعيد
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحلبة المطحونة
- واحد بياض بيضة
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الترمس المطحون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار
- إثنين ملعقة صغيرة من زيت الخروع
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون
- ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا
طريقة عمل خلطة الحلبة لشد التجاعيد
- في البداية نقوم بتنظيف الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم نجففه حتى يصبح نظيف وخالي من أي شوائب.
- وبعد ذلك نقوم بعمل الخلطة بتحضير وعاء ونضع به الحلبة المطحونة وواحد بياض بيضة وترمس مطحون وجل الصبار وزيت الخروع وعصير الليمون وزيت الزيتون والماء والنشا ثم نقوم بتقليب هذه المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.
- وبعد ذلك نقوم بوضع خلطة الحلبة على البشرة ونوزعها برفق خاصة على المناطق التي بها تجاعيد ثم نتركها على البشرة لمدة ساعة ونصف.
- وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة شهر سوف نحصل على وجه مشدود وخالي من أي تجاعيد وهذا بفضل خلطة الحلبة الرهيبة.
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