هاتي ملعقة نشا وكركم وأعملي أقوي ماسك لتبييض وشد تجاعيد البشرة والترهلات بدون رجعة

كريم النشا والكركم من الكريمات أو الخلطات الطبيعية التي يكون لها دور كبير في تبييض الوجه وبجانب هذا فهذا الكريم يساعد على التخلص من تجاعيد البشرة، حيث أن مشكلة التجاعيد من المشكلات الكبيرة والتي تؤثر تأثير كبير على شكل الوجه ويزداد وجودها في منطقة الخدود والرقبة، والمشكلة التي تظهر مع وجود التجاعيد هي مشكلة الخطوط الرفيعة وعادة توجد في منطقة حول الفم وأيضا حول العين، فمن المعروف أن تظهر هذه المشاكل عند التقدم في العمر أو الدخول في مرحلة الشيخوخة ولكن عندما تظهر في سن مبكر مثلا في سن الثلاثينيات أو العشرينات فهي تظهر نتيجة بعض العوامل التي لابد من تجنبها حتى نحافظ على البشرة، ومن ضمن هذه العوامل هي كثرة إستخدام مستحضرات التجميل وكذلك بسبب عدم تنظيف البشرة بإنتظام وغير ذلك العديد، ولكي نتمتع ببشرة خالية من التجاعيد وتكون بشرة بيضاء لابد من إستعمال خلطات أو كريمات طبيعية مثل كريم النشا والكركم.

مكونات كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وشد التجاعيد

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وشد التجاعيد