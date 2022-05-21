نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي ملعقة نشا وكركم وأعملي أقوي ماسك لتبييض وشد تجاعيد البشرة والترهلات بدون رجعة في المقال التالي
كريم النشا والكركم من الكريمات أو الخلطات الطبيعية التي يكون لها دور كبير في تبييض الوجه وبجانب هذا فهذا الكريم يساعد على التخلص من تجاعيد البشرة، حيث أن مشكلة التجاعيد من المشكلات الكبيرة والتي تؤثر تأثير كبير على شكل الوجه ويزداد وجودها في منطقة الخدود والرقبة، والمشكلة التي تظهر مع وجود التجاعيد هي مشكلة الخطوط الرفيعة وعادة توجد في منطقة حول الفم وأيضا حول العين، فمن المعروف أن تظهر هذه المشاكل عند التقدم في العمر أو الدخول في مرحلة الشيخوخة ولكن عندما تظهر في سن مبكر مثلا في سن الثلاثينيات أو العشرينات فهي تظهر نتيجة بعض العوامل التي لابد من تجنبها حتى نحافظ على البشرة، ومن ضمن هذه العوامل هي كثرة إستخدام مستحضرات التجميل وكذلك بسبب عدم تنظيف البشرة بإنتظام وغير ذلك العديد، ولكي نتمتع ببشرة خالية من التجاعيد وتكون بشرة بيضاء لابد من إستعمال خلطات أو كريمات طبيعية مثل كريم النشا والكركم.
مكونات كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وشد التجاعيد
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
طريقة عمل كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وشد التجاعيد
- يتم إحضار وعاء مناسب ونضع في هذا الوعاء ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وأخيرا نضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- وبعد ذلك يتم تقليب كل هذه المكونات التي تم ذكرها جيدا مع بعض لكي يتم الحصول على قوام ناعم وكريمي ونقوم بوضع هذا الكريم على البشرة.
- وقبل وضع الكريم لابد من غسل البشرة أولا بإستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيفها ووضع الكريم ثم نتركه حتى يجف وبعد ذلك قومي بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ويمكننا تكرار هذا الكريم مرتين في الإسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتي ملعقة نشا وكركم وأعملي أقوي ماسك لتبييض وشد تجاعيد البشرة والترهلات بدون رجعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.