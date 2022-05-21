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الكريب من أنواع الأكلات التي يقبل عليها الناس الكبار والصغار أيضا فنقدم الكريب في مائدة الغذاء أو في مائدة العشاء، ويقدم أيضاً في المناسبات السعيدة والأفراح فالكريب له قيمة غذائية كبيرة جداً لأنه يحتوي على البيض والحليب والدقيق فالبيض يحتوي على البروتين اللازم لجسم الإنسان، والحليب يحتوي على الكالسيوم الذي يقوي العظام والعضلات ويعمل على تقوية الأسنان ويحمي من هشاشة العظام لذلك تقوم الأمهات بعمل الكريب في المنزل لضمان جودته ونظافته، وعجينة الكريب عبارة عن عجينة تصنع على شكل قرص دائري ويمكن حشوها مالح أو حلو فالكريب المالح مثل كريب باللحمة المفرومة أو بالدجاج أو بالسجق. مكونات طريقة عمل عجينة الكريب إثنين كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الحليب

إثنين حبة من البيض

ذرة من الملح

رشة من الفلفل الأسود

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون أو زيت الذرة على حسب الرغبة طريقة عمل عجينة الكريب في البداية ننخل الدقيق جيدا للتأكد من إزالة أي شوائب به.

وبعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع فيه إثنين كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ونضع عليه وثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الحليب ثم نضيف إثنين حبة من البيض وذرة من الملح ورشة من الفلفل الأسود وملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشا وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون أو زيت الذرة ثم نقوم بخلط كل هذه المكونات جيداً حتى لا يتكون بها أي تكتلات.

وبعد ذلك نحضر وعاء ونسكب فيه خليط عجينة الكريب ثم نحضر طاسة صغيرة الحجم وندهنها بقليل من الزيت ونرفعها على النار بحيث تكون النار هادئة جداً ونتركها حتى تسخن جيداً.

وبعد ذلك نقوم بإستخدام مغرفة صغيرة ونضع كمية من عجينة الكريب في منتصف الطاسة ونقوم بتحريك الطاسة حتى تملأ العجينة الطاسة ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي فاتح ثم نخرجها ونكرر نفس الخطوات حتى ننتهي من كل الكمية وتصبح عجبنة الكريب جاهزة بأحلي طعم. عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة أصنعي عجينة الكريب القطنية الطرية بطريقة سريعة وناجحة 100% - ثقفني

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