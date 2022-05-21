نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الزبادي الاقتصادية اليومية بمقادير مظبوطة أعملي ألذ كيك زبادي بطريقة هشة وخفيفة للفطار في المقال التالي

ترغب معظم الأمهات بعمل أصناف الحلويات حيث يوجد لها الكثير من الأنواع ومن ألذ أنواع الحلويات هي الكيك والكنافة والجلاش والبسبوسة، ولكن في هذا المقال نتحدث عن الكيك فقد يوجد للكيك أنواع كثيرة جدا ومن أحلى أنواع الكيك هي كيكة الشوكولاته وكيكة الفانيليا والبرتقال وكيكة الزبادي وغيرهم، فالنوع المفضل والمحبب من بين أنواع الكيك هي كيكة الزبادي. مكونات عمل كيكة الزبادي كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

رشة بسيطة من الملح.

ثلاث بيضات.

نصف كوب كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي أو السمنة.

كوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم.

رشة من جوز الهند للتزيين.

كمية مناسبة من الشربات البارد ومكوناته هي كوب واحد كبير ونصف من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل كيكة الزبادي قومي في البداية بإحضار الشربات فنضع وعاء عميق على النار ونضع به الماء والسكر ونتركهم حتى الغليان ثم نضيف عصير الليمون.

ويتم تركهم حوالي عشر دقائق ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا لكي يبرد تماما وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتى تكون ساخنة عند وضع صينية الكيك بها.

ثم نقوم بتجهيز خليط الكيك فقد نحضر طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من السكر وثلاث بيضات ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي وقومي بتشغيله على سرعة متوسطة ثم سرعة عالية.

ونستمر في تشغيله لمدة خمس دقائق تقريبا وبعد ذلك يتم وضع الفانيليا البودر والزبادي ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى ونضيف الزيت تدريجيا.

ثم نحضر طبق آخر ونضع به الدقيق والبيكينج بودر والملح ونخلطهم مع بعض ونضع خليط الدقيق على خليط البيض والسكر.

وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها بإستخدام ملعقة لتجانسهم مع بعض ونحضر صينية وندهنها بالزيت ورشة من الدقيق ونضع خليط الكيك بها.

ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لونها ذهبي غامق ثم نخرجها من الفرن ونضيف إليها كمية من الشربات البارد ونضع رشة جوز الهند للتزيين. عمر شويل - جدة كيكة الزبادي الاقتصادية اليومية بمقادير مظبوطة أعملي ألذ كيك زبادي بطريقة هشة وخفيفة للفطار - ثقفني

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