عمل مزيل المكياج السحري: بمكون واحد وجل الصبار مثل الجاهز بطريقة خرافية2022

نتعرف اليوم علي عمل مزيل المكياج السحري , وجل الصبار بطريقة خرافية ومفيدة في المنزل، اليوم نقدم لكم مثل ما وعدناكم طريقة عمل مزيل المكياج الموفر بطريقة سهلة وبسيطة توافر علينا شراء المنتجات مزيل للمكياج وغلاء أسعار , سوف نصنعها من مكونات بسيطة ومفيدة جدا للبشرة وتحدي حتي ننظف البشرة من المكياج قبل النوم بل أكثر من ذلك نحن وجدنا أن مكونات مزيل تعمل علي ترطيب فائق للبشرة يعني مش محتاجه ترطيب بشرتك قبل النوم لأن جاءنا أليكم بمزيل ومرطب في نفس الوقت نحنا نختلف عن الاخرون سوف نتعرف مع بعض علي طريقة جل الصبار المستخدم لكثير من وصفات للشعر والبشرة يعني مش هتشتري أي حاجة من بره تأني فتبعينا لأن معا كل شيء جديد ومتوافر جدا وقوي وتحدي, إليكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل مزيل المكياج السحري وجيل الصبار بطريقة خرافية ومفيدة في المنزل2022.

مكونات عمل مزيل المكياج السحري السحري بمكون واحد وجل الصبار الروعة 2022

سوف نتعرف علي مكونات مزيل المكياج وجل الصبار بمكونات سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

مزيل المكياج

٢ملعقة من زيت جوز الهند.

١ملعقة من الماء.

جل الصبار

فرع واحد من نبات الصبار.

٢ملعقة من بذر الكتان.

لون غذائي أخضر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف اليوم علي طريقة بسيطة جدا في تحضير بخطوات بسيطة جدا وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه زيت جوز الهند مع الماء ونحرك جيدا لمدة نصف ساعة لمزج الماء مع الزيت ويصبح مثل الجل بهذا يصبح جاهز للاستخدام. نقطع فرع الصبار من الجانب للتخلص من الجزء به شوك ثم نفتحه للحصول على جيل الذي بداخله ثم نضربه في الخلاط الكهربائي بعد ذلك نصفيه بمصفاه جيدا للتخلص من أي شوائب. بعد ذلك نضع بداخله بذر الكتان ونرفعه علي النار حتي يتجانس بذر الكتان يخرج الخلاصة التي بداخله. ثم نصفيه بقطعة من الشاش أو القماش القطن بعد ذلك نحصل علي المزيج. ثم نضع عليه نقطة أو أكثر من اللون الأخضر ليصبح مثل الجاهز.

طريقة الاستخدام

إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ونتائج مبهرة كما يلي:-

مزيل المكياج نأخذ منه علي قطنة ونقوم بمسح الوجه وسوف تنبهري بنتيجة ويعمل علي ترطيب قوي للبشرة ولا تحتاجي أن ترطيب وجهك .

جل الصبار أصبح جاهزة استخدامه في الوصفات البشرة والشعر مثل الجاهز تماما.

ملحوظة