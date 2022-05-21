خلطة زبدة الشيا السحرية لتبييض وترطيب الوجه والرقبة بشكل فوري لبشرة نقية وصافية

تسعي كل الفتيات والسيدات الظهور بوجه أبيض وناصع البياض مثل الثلج أمام الناس وفي أي مناسبة من المناسبات سواء كانت أعياد الميلاد أو الأفراح لأن البشرة البيضاء تلفت الأنظار وتعطي وجه جميل ولامع وجذاب فتقوم بعض السيدات بوضع بنكيك بودر وكونسيلر وكريمات صناعية وهذه المنتجات تعمل على تفتيح البشرة وتعمل على إخفاء عيوب البشرة ولكن لمدة ساعات فقط، وبعد ذلك عند غسل الوجه بالماء يظهر الوجه كما كان، والبعض من السيدات والفتيات يتوجهون إلى مراكز التجميل لعمل جلسات الليزر وغيرها من الإستخدامات لتفتيح البشرة فكل هذا يعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع وجميل، ولكن بعد فترة تعود البشرة إلي لونها الطبيعي وإلي الإسمرار وظهور البقع الداكنة ويمكن أن تصيب الجلد ببعض الأمراض والحساسية والإلتهابات وظهور البثور والحبوب، لذا ننصح كل السيدات والفتيات بإستخدام كريم زبدة الشيا لتفتيح البشرة لأنه يعمل على تغذية البشرة ويزيل طبقة الجلد الميتة ويزيل البقع الداكنة والكلف والنمش ويخفي الهالات السوداء.

مكونات طريقة عمل خلطة كريم زبدة الشيا الرهيبة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من كريم زبدة الشيا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الدقيق

وإثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الطماطم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

طريقة عمل خلطة كريم زبدة الشيا لتفتيح البشرة