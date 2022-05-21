نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المشروب السحري لإذابة دهون البطن والفخذين والذراعين والظهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة المشروب السحري لإذابة دهون البطن والذي يعتمد علي بيكربونات الصودا الذي يعتبر عنصر لا غنى عنه في أي منزل، طبيعي وفعال من حيث التكلفة، يمكنك استخدامه بعدة طرق على مدار اليوم، عند دمجه مع مكونات طبيعية أخرى، قد يساعدك على إنقاص الوزن! فيما يلي تعتمد على البيكربونات لمساعدتك على قول وداعًا للدهون بشكل فعال حيث تتعدد فوائد بيكربونات الصودا للصحة العامة والرفاهية. يحتوي على مواد كيميائية قلوية تساعد على الهضم عن طريق خفض كمية الحمض في المعدة، لطالما استخدمت بيكربونات الصودا كمضاد للحموضة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي ، ومنع حمض المعدة ، وتقليل أعراض ارتداد الحمض.

مشروب صودا الخبز أو البيكربوناتو والجريب فروت

وهو مشروب يستخدم من أجل مكافحة دهون البطن ، يجب استخدام بيكربونات الصودا جنبًا إلى جنب مع مكونات أخرى مثل الجريب فروت والليمون لفقدان الوزن

نصف ملعقة تكون صغيرة من صودا الخبز او البيكربوناتو

جريب فروت.

1 كوب ماء

تحضيرها بتخفيف البيكربونات بالماء ثم إضافة عصير الجريب فروت. امزج حتى تتوزع جميع المكونات بالتساوي. للحصول على أفضل النتائج ، اشرب هذا المشروب أول شيء في الصباح ، 20 دقيقة قبل الإفطار وقد ظهر الجريب فروت في دراسة أظهرت تأثيره على إنقاص الوزن. المشاركون الذين تناولوا الجريب فروت أثناء نظامهم الغذائي فقدوا الوزن بسرعة أكبر من أولئك الذين لم يستهلكوه،بسبب محتواه العالي من الألياف، حيث يقلل الجريب فروت من كمية الأنسولين التي ينتجها البنكرياس، مما يؤدي إلى تقليل تخزين الحبوب.، فإن الجريب فروت لذيذ ومنخفض السعرات الحرارية (40 سعرة حرارية لكل 100 جرام).

مشروب صودا الخبز أو البيكربوناتو والخل

مكونات :

1 ملعقة كبيرة خل عصير التفاح

1 كوب ماء

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

طريقة التحضير: قم بإذابة بيكربونات الصوديوم في الماء ، ثم اخلطها مع خل التفاح. إذا تناولت معدة فارغة، ستلاحظ فرقًا في جسمك بسرعة ويعتبر خل التفاح هو وسيلة فعالة للمساعدة في إنقاص الوزن يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يعزز حرق الحبوب مع التحكم في مستويات السكر في الدم وفقًا لإحدى الدراسات، كان الأشخاص الذين تناولوا نبيذ التفاح أكثر تهيجًا، واستهلكوا سعرات حرارية أقل، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل كان لديهم أيضًا دهون أقل في صدورهم وفخذهم وأذرعهم.