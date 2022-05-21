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تعتبر كيكة البرتقال من أفضل أنواع الكيك التي يعمل على رفع مناعة الجسم، وذلك بسبب احتواء البرتقال على نسبة عالية من فيتامين (سي) ونحن في فترة تغيير الفصول حيث الجو الغير مستقر، فتفضل الأمهات تجهيز حلوى مفيدة لأطفالهن تساعدهن على الحفاظ على صحة أبنائهن، وفيما يلي طريقة تحضير كيكة البرتقال في البيت بمكونات بسيطة موجودة بالفعل داخل كل مطبخ. مكونات كيكة البرتقال كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كوب من عصير البرتقال. كوب من الزبادي البلدي كامل الدسم. كيس من البيكنج باودر. كيسان من الفانيليا. حبتان من البيض بدرجة حرارة الغرفة. كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم. كوب إلا ربع من الزيت النباتي. ملعقتان من بشر قشور البرتقال. ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من الخل. رشة من الملح الناعم. طريقة تحضير كيكة البرتقال يتم نخل الدقيق الأبيض بواسطة منخل ضيق. يضاف رشة من الملح للدقيق المنخول. يتم نخل البيكينج باودر ووضعه على الدقيق وتقلب المكونات الجافة جيداً. يتم إحضار الخلاط الكهربائي. يوضع البيض مع الفانيليا في وعاء الخلاط وتخفق المكونات حتى تتداخل تماماً. تضاف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض للتخلص من رائحة الزفارة. يتم وضع السكر وتخفق المكونات حتى الحصول على قوام كثيف باهت اللون. يتم إضافة الزبادي وعصير البرتقال والزيت وتخفق المكونات حتى الحصول على قوام كريمي ثقيل. يتم صب المكونات السائلة على المكونات الجافة وتقلب بواسطة مضرب البيض اليدوي في إتجاه واحد من الأسفل للأعلى حتى يختفي الدقيق تماماً. يتم إحضار قالب لتسوية الكيك ويتم دهنه بالسمنة ورش القليل من الدقيق لمنع الإلتصاق. يصب خليط الكيكة في القالب ويتم إدخاله الفرن المحمي مسبقاً قبل البدء في عمل الكيكة. عمر شويل - جدة أعملي كيكة البرتقال الصحية وأرفعي مناعة أسرتك بحاجة حلوة كلهم بيحبوها - ثقفني

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