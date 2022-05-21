طريقة عمل كيك الحلة بدون فرن في 10 دقائق أسهل واسرع كيكة والطعم رهيب

هل يمكن عمل كيك دون فرن نعم يمكن ذلك في حالة خرب الفرن أو عدم وجوده وأراد أحد الأطفال أو أفراد الأسرة أن يتناول الكيك فنحن هنا من أجل مساعدتك على عمل أسهل وأشهى كيك دون الحاجة ألى الفرن مطلقًا والكيك من المخبوزات الشهية واللذيذة التي لا يمل منها ويمكن صناعتها بالعديد من الإضافات كالبرتقال والشيكولاتة.

طريقة عمل الكيك

المكونات:

دقيق.

زيت.

حليب.

سكر.

بيض.

خل.

بيكنج بودر.

خل.

فانيليا.

طريقة التحضير:

في وعاء نضع البيض والسكر.

الخلط حتى الحصول على قوام كريمي.

إضافة الحليب أثناء الخفق والزيت الفانيليا والخل.

دهن الطنجرة بالقليل من الزيت.

ثم طبقة من الدقيق.

صب خليط الكيك.

تغطية الطنجرة جيدًا.

وضع أربع طبقات من ورق الألمونيوم.

وضع الطنجرة على النار.

تترك على نار هادئة حتى النضج.

فوائد الكيك

له مذاق رائع لذلك يعد وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

وجود البيض والحليب به جعله مليء بالكالسيوم والبروتين.

إضافة البرتقال عند صناعته يجعله غني بفيتامين سي.

ينصح بتناوله في الأنظمة الغذائية التي تعمل على إنقاص الوزن.

يعمل على زيادة الطاقة والحيوية في الجسم.

يقوم على تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

يعمل على تحسين المزاج وتقليل القلق والتوتر.

وجود العديد ن العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان.

نصائح لجعل الكيك أشهى

نقدم لك مجموعة من النصائح بعد تطبيقها تحصلون على كيك طعمه رائع، وهذه النصائح كالآتي: