اقوي مشروب يعالج ضعف المناعة يحارب الفيروسات من أي التهاب ويقضى عليه فورا

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يعمل جهاز المناعة بداية من الجلد وحتى أصغر عضو به ويقوم بعمل حاجز واقي من جميع البكتيريا والفطريات التي قد تقوم بإحداث ضرر في الجسم، وبالتالي من المهم إبقاء الجهاز المناعي في أقصى درجات نشاطه.
طرق تقوية جهاز المناعة بالأعشاب
نعرض لكم مجموعة من الأعشاب التي تساعد في تقوية جهاز المناعة كما تعمل على تحسن الصحة بشكل عام، وهذه الأعشاب هي:
- القرفة:
من الأعشاب المعروفة منذ الآف السنين والتي لها العديد من الخصائص العلاجية فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم.
ويمكن استخدامها من خلال إضافتها على وصفات الطهي المختلفة أو من خلال شرب منقوعها الدافئ.
- الصبار:
من النبات التي لها العديد من الخصائص العلاجية والتي تستخدم بشكل كبير وأهم ما يمكن عمله هو الاستفادة من الفيتامينات والمعادن المتواجدة فيه.
يمكن استخدام بشكل موضعي أو أحد مكونات وصفات البشرة والجسم.
- الريحان:
من الأعشاب ذات الرائحة النفاذة والتي يتم زراعتها في الهند، وقد استخدم منذ آلاف السنين من أجل فوائده الصحسية المهمة بالنسبة لتعزيز المناعة ومكافة الشيخوخة وعلامتها.
يمكن استخدام في وصفات الطهي أو استخدامه في تحلية المشروبات الدافئة.
- المرمية:
الذي يجهله الكثيرين أن عشبة المرمية تعمل كمضات أكسدة وتحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم، يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة وتحسين الدورة الدموية.
وتستخدم من أجل إضفاء الطعم على المشروبات الساخنة والعديد من وصفات الطهي المختلفة.
- الزعتر:
الزعتر يعد من أشهر التوابل التي قد تساعد في تحسين الطعم الخاص بالأطعمة التي يضاف إليها، بل العديد من الفوائد الصحية للجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.
- ويمكن استخدامه على الطعام بعمل مقبلات من أو إضافته على المشروبات.
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