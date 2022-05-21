طريقة صناعة العطور الفرنسية بأقل التكاليف بالمنزل

العطور الفرنسية ، من أجود وأحسن أنواع العطور العالمية، ولها شهرة كبيرة في الوطن العربي، ولا تستطيع أي امرأة الاستغناء عن العطر لأنه أحد مظاهر جمالها وجاذبيتها، لكن لا تستطيع الكثيرات من السيدات شرائه لأنه باهظ الثمن، لكن يستطيع أي شخص أن يقوم بصناعة هذه العطور بالمنزل بأقل التكاليف الممكنة، من خلال توفر بعض الإمكانيات البسيطة التي توجد في جميع المحلات التي تبيع العطور المركزة، أو من خلال النباتات الزهرية العطرية التي توجد في حدائق منازلنا، أو في محلات بيع الزهور، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة صناعة العطور الفرنسية في المنزل بأبسط الإمكانيات المتاحة لدينا وأبسط الخطوات.

مكونات صناعة العطور الفرنسية

صناعة العطور في المنزل لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة عند تحضيرها، لأن مكوناتها بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل مكان وهى كما يلي:-

زجاجة فارغة، ونستطيع شرائها من أحد محلات بيع العطور، ويفضل أن تكون هذه الزجاجة غير مستخدمة من قبل حتى لا تختلط العطور مع بعضها، وتعطينا رائحة أخرى غير التي نرغب في صناعتها.

نحضر كمية كافية من أي عطر فرنسي نرغب فيه، ومن الأفضل أن يكون هذا العطر الفرنسي مركز.

نقوم بإحضار زجاجة مليئة بالكحول الأبيض، وهو متوفر في جميع الصيدليات، أو محلات بيع العطور.

نحضر كمية كافية من الجلسرين السائل.

نحضر محقن سعته 5 مللي، حتى نستطيع تعبئة المكونات بمقادير مضبوطة عند خلطها مع بعضها البعض.

طريقة التحضير

طريقة تحضير العطور الفرنسية سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت أو جهد عند صناعتها وهى كالتالي:-

نقوم بمزج 20 مللي من العطر الفرنسي المركز الذي نرغب فيه، مع 3 مللي من الكحول الأبيض. ثم نقوم برج المكونات جيدًا حتى تختلط مع بعضها البعض. نضع الكحول الأبيض مع العطر المركز في الزجاجة الفارغة ونرجها لمدة دقيقة. نقوم بإضافة 1 مللي من الجلسرين السائل إلى الخليط السابق، ثم نقوم برج الزجاجة لمدة دقيقة أخرى حتى تثبت رائحة العطر. نضع زجاجة العطر داخل قماشه غامقة حتى لا يدخل الضوء للزجاجة. يجب أن نبعد الزجاجة عن أشعة الشمس أو الضوء لأنها تؤثر على ثبات العطر. نقوم بوضع الزجاجة في الثلاجة مدة لا تقل عن يومان، حتى يتم تعتيق العطر بشكل جيد، ويصبح ثابت ومركز لفترة طويلة. ولكي نحصل على رائحة قوية، نستطيع إضافة بعض النقاط من العنبر، ثم نرج الزجاجة للمرة الأخيرة جيدًا.

ولكل امرأة تريد أن تكون متألقة في بيتها يجب عليها أن تختار نوع العطر المناسب لها، والذي يشد انتباه المقربين منها، ويجعلها ملكة في بيتها ورائحتها جميلة وغير منفره، وتجعل الزوج يتقرب منها ولا ينفر منها، وهذا ما حثنا إليه الإسلام أن تتطيب الزوجة لزوجها حتى تدوم العشرة بينهم، كما حثنا ديننا أن تكون رائحتنا جميلة، وثيابنا نظيفة لأننا نقف بين يد الرحمن في اليوم خمس مرات فيجب علينا أن نكون في أبهى صورة.

فوائد استخدام العطور

هناك العديد من الفوائد التي تحتوي عليها العطور وهى كما يأتي:-