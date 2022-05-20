احذر اضرار شرب الشاى الأخضر على معدة فارغة يوميا يعرض حياتك للخطر

من المعروف أن الشاي الأخضر أحد الأعشاب الطبيعية المستخدمة في علاج السمنة والتخلص من الدهون والوزن الزائد وعلى الرغم من فوائده المتعددة و نتائجه الفعالة في خسارة الوزن إلا أنه له جانب سلبي آخر بالمداومة على شرب الشاي الأخضر وخاصة على الريق على معدة فارغة يؤثر على الكلسيوم الموجود بالجسم مما يضعف مينا الأسنان كما يؤثر بوجه عام على عظام الجسم وله العديد من المضاعفات الأخرى التي سنعرفها معا في مقالنا اليوم من موقع ثقفنى.

أضرار شرب الشاي الأخضر على الريق

تتعدد المضاعفات التي تنتج عن شرب الشاي على معدة فارغة يوميا ومنها:

تآكل مينا الأسنان: نسبة الأحماض الموجودة بالفم تزداد عند تناول الشاي الأخضر لأنه يقوم بتكسير وتفتيت السكر الموجود بالفم مما يؤثر بالسلب على مينا الأسباب وبسبب ضعفها.

جفاف الجسم: تناول الشاي الأخضر يؤثر بالسلب على البشرة والجلد عند تناوله لفترات طويلة يؤدي إلى الجفاف الشديد لها.

الجهاز الهضمي: يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وذلك لأنه يؤدي إلى القيء والغثيان المستمر كما يقلل من إفراز العصارة الصفراء التي تساعد في عملية الهضم ويجعل الشخص يفقد شهيته ويصبح غير قادر على تناول الطعام ويؤدى أيضا إلى مشاكل في القولون وانتفاخ البطن والشعور بالضيق والذعر.

تناول الشاي الأخضر بطريقة صحيحة

لا يستطيع البعض التوقف عن تناول الشاي الأخضر كجزء من حياتهم اليومية ولذلك يجب معرفة الطريقة الأفضل لتناول الشاي الأخضر دون أن يسبب أي مشاكل أو أضرار على الجسم:

يفضل عدم تناول الشاي الأخضر على الريق لتجنب أي آثار سلبية له .

يجب تناول الإفطار قبل شرب الشاي الأخضر.

الشاي الأخضر يتم تناول بعض وجبة الطعام بساعة أو أثنين على الأقل وذلك حتى يعطى الجسم فرصة في امتصاص أكبر قدر من الحديد والبروتينات الموجودة في الطعام.

وذلك لأن تناوله مباشرة بعد الطعام لا يجعل الجسم يستفيد بالقدر الكافي من الطعام كما يسبب عسر الهضم وبالتالي يفرز الجسم مواد ضارة تؤثر بالسلب على الكبد والكليتين القناة الهضمية.