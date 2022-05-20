خبز الطاسة السحري بدون خميرة وبدون عجن وبأبسط المكونات

خبز الطاسة السحري ، من أنواع الخبز الطري الرقيق جداً الذي لا يحتاج إلي الكثير من المكونات فهو خبز بسيط لا يحتاج إلي خميرة أو وقت للتخمير ولا أي نوع من المواد الرافعة التي تستخدم مع الأنواع الأخرى من الخبز، كما أنه لا يحتاج إلي عجن فهو خبز سائل يتم تحضيره خلال دقائق، يتم تقديمه بجانب العديد من الوجبات أو يمكن استخدامه لعمل السندويتشات فالكثير من الأطفال يعشقون الوجبات السريعة، فهو لذيذ وشهي يتم تحضيره في المنزل بطريقة مضمونة وأفضل بكثير من الخبز الذي يباع في المخابز، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز الطاسة السحري بدون عجن أو تخمير.

مكونات عمل خبز الطاسة السحري

يتكون الخبز من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة سكر.

3 أكواب من ماء.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

بطريقة سهلة وبسيطة يمكننا عمل خبز الطاسة السحري والخطوات هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق جيداً ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح. ثم نقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نقوم بإضافة كمية الماء تدريجياً مع التقليب باستمرار حتي يختفي الدقيق تماماً ونحصل على خليط سائل ما بين الثقيل والخفيف. نضيف إلي الخليط ملعقة من الزيت النباتي ثم نمزج المكونات جيداً حتي يختفي الزيت تماماً. ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة سلك حتي نتأكد من عدم وجود أي نوع من التكتلات الصغيرة.

طريقة التسوية

نجهر طاسة من النوع التيفال أو أي نوع آخر من الأنواع الغير لاصقة. ثم نضع الطاسة على نار متوسطة ثم نقوم بدهنها بمسحة خفيفة من الزيت ونتركها حتي تسخن. نقوم بأخذ مقدار من خليط الخبز السائل باستخدام مغرفة(ملعقة كبيرة)، ثم نصب الخليط في الطاسة ثم نحرك الطاسة باليد حتي يتوزع الخليط على شكل دائرة. ثم يترك الخبز حتي يجف من أسفل دون أن يأخذ لون ثم نقلبه على الجهة الأخرى حتي يجف، ثم يقلب من حين لآخر على الجهتين حتي ينتفخ ويأخذ اللون الذهبي. ثم نخرج الخبز من الطاسة ويغطى بفوطة نظيفة ثم نرفع الطاسة عن النار ونتركها حتي تهدأ حرارتها. نعيدها الطاسة إلي النار مرة أخرى ثم تمسح بالزيت ثم نضع مقدار أخر من خليط الخبز السائل في الطاسة، ونكرر نفس الخطوات السابقة في كل مرة. ثم نترك الخبز حتي يبرد ثم يقدم مع أنواع مختلف من الوجبات بألف هنا وشفا.

ملاحظات هامة عند عمل الخبز بالمنزل