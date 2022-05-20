نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز الطاسة السحري بدون خميرة وبدون عجن وبأبسط المكونات في المقال التالي
خبز الطاسة السحري ، من أنواع الخبز الطري الرقيق جداً الذي لا يحتاج إلي الكثير من المكونات فهو خبز بسيط لا يحتاج إلي خميرة أو وقت للتخمير ولا أي نوع من المواد الرافعة التي تستخدم مع الأنواع الأخرى من الخبز، كما أنه لا يحتاج إلي عجن فهو خبز سائل يتم تحضيره خلال دقائق، يتم تقديمه بجانب العديد من الوجبات أو يمكن استخدامه لعمل السندويتشات فالكثير من الأطفال يعشقون الوجبات السريعة، فهو لذيذ وشهي يتم تحضيره في المنزل بطريقة مضمونة وأفضل بكثير من الخبز الذي يباع في المخابز، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز الطاسة السحري بدون عجن أو تخمير.
مكونات عمل خبز الطاسة السحري
يتكون الخبز من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة سكر.
- 3 أكواب من ماء.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
بطريقة سهلة وبسيطة يمكننا عمل خبز الطاسة السحري والخطوات هي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق جيداً ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من الملح.
- ثم نقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بإضافة كمية الماء تدريجياً مع التقليب باستمرار حتي يختفي الدقيق تماماً ونحصل على خليط سائل ما بين الثقيل والخفيف.
- نضيف إلي الخليط ملعقة من الزيت النباتي ثم نمزج المكونات جيداً حتي يختفي الزيت تماماً.
- ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفاة سلك حتي نتأكد من عدم وجود أي نوع من التكتلات الصغيرة.
طريقة التسوية
- نجهر طاسة من النوع التيفال أو أي نوع آخر من الأنواع الغير لاصقة.
- ثم نضع الطاسة على نار متوسطة ثم نقوم بدهنها بمسحة خفيفة من الزيت ونتركها حتي تسخن.
- نقوم بأخذ مقدار من خليط الخبز السائل باستخدام مغرفة(ملعقة كبيرة)، ثم نصب الخليط في الطاسة ثم نحرك الطاسة باليد حتي يتوزع الخليط على شكل دائرة.
- ثم يترك الخبز حتي يجف من أسفل دون أن يأخذ لون ثم نقلبه على الجهة الأخرى حتي يجف، ثم يقلب من حين لآخر على الجهتين حتي ينتفخ ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الخبز من الطاسة ويغطى بفوطة نظيفة ثم نرفع الطاسة عن النار ونتركها حتي تهدأ حرارتها.
- نعيدها الطاسة إلي النار مرة أخرى ثم تمسح بالزيت ثم نضع مقدار أخر من خليط الخبز السائل في الطاسة، ونكرر نفس الخطوات السابقة في كل مرة.
- ثم نترك الخبز حتي يبرد ثم يقدم مع أنواع مختلف من الوجبات بألف هنا وشفا.
ملاحظات هامة عند عمل الخبز بالمنزل
- يجب نحل الدقيق جيداً قبل استخدامه حتي يتخلله الهواء ونتخلص من وجود أي حبيبات صغيرة.
- نحرص على خفق المكونات جيد بعد إضافة الماء حتي يختفي الدقيق تماماً ويصبح الخليط متجانس وناعم وخالي من التكتلات.
- نحرص على تقليب خليط الخبز السائل جيداً في كل مرة قبل أن يوضع في الطاسة للتسوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبز الطاسة السحري بدون خميرة وبدون عجن وبأبسط المكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.