علاج خشونة الركبة كوب واحد على الريق وداعا لآلام المفاصل نهائيا

الآلام المفاصل و العظام وخشونة الركبة أصبحت أحد أمراض العصر الأكثر شيوعا ويرجع ذلك للعديد من الأسباب ومنها زيادة الوزن والوقوف لفترات طويلة الذي يؤثر بشدة على العظام وتنتج خشونة الركبة عن طريقة الاحتكاك بين عظام الركبة نتيجة تآكل المفاصل واختفاء المادة الرطبة ألتي تجعل تحرك العظام بصورة أسهل وهذا يجعل مصابي خشونة الركبة أقل حركة عن غيرهم لأن الحركة تولد احتكاك يسبب التورم والألم عند السير.

علاج خشونة الركبة بالطرق الطبيعية

يفضل العديدون الطرق الطبيعية في علاج العديد من الأمراض لما لها من تأثير قوي وليس لها أي آثار جانبية تذكر على عكس الأدوية الكيميائية والعقاقير الطبية ومنها:

الزنجبيل:

أثبت الزنجبيل فاعليته في علاج الالتهابات والعديد من الأمراض المختلفة على مر العصور منذ القدم.

ويمكن استخدام الزنجبيل الصحيح عن طريق غليه أو نقعه وتناول المشروب الناتج عنه.

كما يمكن إضافة الكمون المطحون إلى الطعام يوميا في كل وجبة.

أثبت الزنجبيل فاعليته في علاج الالتهابات والعديد من الأمراض المختلفة على مر العصور منذ القدم. ويمكن استخدام الزنجبيل الصحيح عن طريق غليه أو نقعه وتناول المشروب الناتج عنه. كما يمكن إضافة الكمون المطحون إلى الطعام يوميا في كل وجبة. الشاي الأخضر:

مادة البوليفينول المتوفرة في الشاي الأخضر تعمل على حماية المفاصل وتقليل احتكاك العظام وبه كمية وفيرة من مضادات الأكسدة ولذلك عرف قديما الشاي الأخضر بفوائده المتعددة.

مادة البوليفينول المتوفرة في الشاي الأخضر تعمل على حماية المفاصل وتقليل احتكاك العظام وبه كمية وفيرة من مضادات الأكسدة ولذلك عرف قديما الشاي الأخضر بفوائده المتعددة. الكركم:

يعد الكركم مسكن طبيعي قوى وفعال في علاج ألم المفاصل والعظام كما يعالج التهابات العظام بشكل عام.

والطب القديم الهندي والصيني استخدم الكركم قديما كعلاج في الطب البديل.

يعد الكركم مسكن طبيعي قوى وفعال في علاج ألم المفاصل والعظام كما يعالج التهابات العظام بشكل عام. والطب القديم الهندي والصيني استخدم الكركم قديما كعلاج في الطب البديل. الزعتر:

أكثر الأعشاب التي تستخدم في علاج الالتهابات المفاصل لأنه له فاعلية في تقليل الالتهابات .

كما له العديد من مضادات الأكسدة التي تقضى على البكتريا والكائنات الدقيقة الضارة.

أعراض خشونة الركبة

يمكن معرفة إذا كنت مصاب بخشونة الركبة أو لا من خلال بضعة أعراض منها: