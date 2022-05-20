نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض مثل الكوريات استخدام النشا والبانثينول لشد البشرة والتخلص من التجاعيد في المقال التالي
العديد من الفتيات يرغبن في أن تصبح بشرتهم مشابهه للبشرة الكوريات وذلك بسبب جمال البشرة التي يتمتع بها الفتيات الكوريات، لذا قررنا أن نذكر لكم وصفة سحرية ومفعولة ثابت للحصول على بشرة نضرة وبيضاء، وخالية من اي تجاعيد أو خطوط، وذلك سوف نذكره بالتفصيل في الفقرات الآتية.
تبييض البشرة بالبانثينول والنشا
كما ذكرنا من قبل أن العديد من النساء يعانون من وجود تصبغات في البشرة ويريدون ا يحصلوا على نتائج ذات فاعلية في التخلص من هذه التصبغات، وحروق الشمس، بالإضافة إلى القضاء على التجاعيد التي ظهرت في وقت مبكر وتسببت في إحساسهم بالضيق، واليكم المكونات اللازمة لتجهيز الوصفة:
- إحضار ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان من لبن البودرة.
- ملعقتان من كريم البانثينول.
طريقة التحضير:
في خطوات سهلة وبسيطة سوف نذكر لكم الطريقة الخاصة بإعداد أسهل وأسرع وصفة للحصول على بشرة صافية وجميلة جدا، وذلك من خلال الآتي:-
- إحضار علبة نظيفة تصلح لحفظ هذه الخلطة بداخلها.
- يتم إضافة النشا إلى اللبن البودرة، والتقليب المستمر.
- نضع زيت الزيتون على كريم البانثينول حتى تندمج المكونات جيدا.
- نبدأ بخلط كافة المكونات السابقة على بعضها البعض ونتأكد من تمام الاندماج، وعدم وجود أي كتل في هذه الوصفة.
- كما أنه نقوم بغسل البشرة جيدا، وتجفيفها ويتم فرد هذه الوصفة على البشرة.
- حيث أنه نحتاج أن نترك تلك الوصفة على البشرة لمدة نصف ساعة حتى تجف.
- ومن ثم يتم غسل البشرة جيدا واستخدام مرطب مناسب.
- كما أنه لا بد أن ينصح بتكرار تلك الوصفة أسبوعيا.
- حيث تعمل النشا على شد وتفتيح البشرة، بالإضافة إلى أن زيت الزيتون والبانثينول يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير.
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