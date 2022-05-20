بياض مثل الكوريات استخدام النشا والبانثينول لشد البشرة والتخلص من التجاعيد

العديد من الفتيات يرغبن في أن تصبح بشرتهم مشابهه للبشرة الكوريات وذلك بسبب جمال البشرة التي يتمتع بها الفتيات الكوريات، لذا قررنا أن نذكر لكم وصفة سحرية ومفعولة ثابت للحصول على بشرة نضرة وبيضاء، وخالية من اي تجاعيد أو خطوط، وذلك سوف نذكره بالتفصيل في الفقرات الآتية.

تبييض البشرة بالبانثينول والنشا

كما ذكرنا من قبل أن العديد من النساء يعانون من وجود تصبغات في البشرة ويريدون ا يحصلوا على نتائج ذات فاعلية في التخلص من هذه التصبغات، وحروق الشمس، بالإضافة إلى القضاء على التجاعيد التي ظهرت في وقت مبكر وتسببت في إحساسهم بالضيق، واليكم المكونات اللازمة لتجهيز الوصفة:

إحضار ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من لبن البودرة.

ملعقتان من كريم البانثينول.

طريقة التحضير:

في خطوات سهلة وبسيطة سوف نذكر لكم الطريقة الخاصة بإعداد أسهل وأسرع وصفة للحصول على بشرة صافية وجميلة جدا، وذلك من خلال الآتي:-