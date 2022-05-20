اصنعي معمول التمر الناعم بقوام هش ورائع وبنكهة مختلفة وجديدة

معمول التمر الناعم ، يعتبر من أشهر أنواع الحلويات التي يقبل على شرائه الكثير من الأشخاص لما يحمله من مذاق رائع وناعم جداً يذوب بالفم، ويعتبر المعمول بشكل عام من أشهر أنواع الحلويات الفاخرة واللذيذة يتم تحضيره بطرق مختلفة ومتنوعة، يشتهر تقديمه بالسميد أو يمكن تقديمه بالدقيق، وأصبح حديثاً يتم تحضيره بإضافة كثيرة ومختلفة منها الحليب المكثف ومنها القشطة وغيرها من النكهات والإضافات المختلفة، ويعتبر المعمول من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد أو في المناسبات السعيدة المختلفة ويعد من أرقي أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها للضيوف، يمكن إعداده بحشوات مختلفة منها الفستق والفول السوداني أوغيرها من الحشوات التي نرغب بها كما يمكن إعداده بنكهة السمسم ومن أشهر أنواعه معمول السميد والمعمول السعودي والمعمول الفاخر والمعمول الهش، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معمول التمر الناعم بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل معمول التمر الناعم

يتكون معمول التمر من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

6 أكواب ونصف من الدقيق.

2 كوب من الزبدة اللينة.

كوب زيت ذرة.

نصف كوب من القشطة.

2 حبة كبيرة من البيض.

كوب من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الناعمة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

كوب من الحليب المجفف.

للحشو

3 أكواب من التمر المفروم.

ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

ملعقة صغيرة يانسون مطحون.

1 ملعقة من الهيل.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

للتقديم سكر بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير معمول التمر الناعم من خلال خطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في العجان الكهربائي نقوم بإضافة الزبدة، ثم نضيف القشطة والزيت ثم نخفق المكونات حتي تختلط المكونات جيداً. ثم نضيف البيضة الأولى ونستمر في الخفق ثم نضيف البيضة الثانية ونستمر في الخفق ثم نضيف الفانيليا ونخفق المكونات جيداً حتي يصبح الخليط كريمي. بعد ذلك نضيف الدقيق ورشة من الملح ثم نضيف الحليب المجفف وكوب من السكر البودر ثم نضيف الخميرة والبيكنج بودر. ثم نعجن المكونات حتي نحصل على عجينة متماسكة وناعمة، ثم نترك العجينة لكي ترتاح لمدة ساعة مع مراعاة تغطيتها.

طريقة التشكيل

قبل تشكيل العجينة نقوم بتشكيل خليط العجوة نضيف إلي التمر الزبدة ثم نضيف الشمر واليانسون ثم نضيف الهيل ونعجن المكونات جيداً. ثم نحضر عجينة المعمول، ثم نجهز القالب المخصص لعمل المعمول (صينية خاصة بعمل المعمول) بدون أن يدهن بأي مادة دهنية . نأخذ قطعة من عجينة المعمول ثم نشكلها على شكل كرة صغيرة بنفس مقاس قالب صينية المعمول. ثم نضغط عليها قليلاً باليد ثم نضع بداخلها القليل من حشوة التمر ثم نغلق العجينة على حشوة التمر جيداً. نضع كرة العجين داخل قالب صينية المعمول ونضغط عليها قليلاً باليد ثم نكرر نفس الخطوات حتي ننتهي من كمية العجين. ثم ندخل صينية المعمول في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي ينضج المعمول ويأخذ لون ذهبي فاتح. يأخذ المعمول داخل الفرن حوالي 12 دقيقة ثم نخرجه ويترك حتي يبرد، ثم يخرج من الصينية ثم يرص في طبق التقديم ويزين بالسكر البودر وبألف هنا وشفا.

ملاحظات هامة