نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة جنونية تطويل وتكثيف الشعر بالاسبرين ب6 حبات فقط في المقال التالي

نقدم لكم وصفة الأسبرين لتكثيف الشعر وتطويله، يمكنكم استخدام الأسبرين في الكثير من الوصفات لما يحتويه من خصائص مفيدة لكل نواحي الجسم منها الشعر والبشرة، وتعد وصفة الأسبرين هي وصفة لا تتمتع بالشهرة الكافية في العناية بالشعر وتطويله ولكنها فعالة ولها قدرة كبيرة في عمل ذلك في وقت قياسي وقد تكون مفيدة بالنسبة للفتيات المقبلة على الزواج والتي تحلم بشعر طويل وخالي من أي تلف وسنوضح لكم طريقة عمل الوصفة بالتفصيل فيما يلي. كيفية تحضير وصفة الأسبرين لتكثيف الشعر المكونات:- ستة حبات من الأسبرين.

ما فاتر.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم خطوات التحضير:- قومي بوضع الأسبرين في الماء واتركيه حتى يتفاعل معه ويذوب تمامًا ثم قومي بتطبيق هذه الوصفة على شعرك المبلل ودلكي جيدًا من جميع النواحي ثم قومي بتركه لمدة ربع ساعة وبعدها اشطفي شعرك جيدًا من الخليط بالشامبو والماء.

يمكنك إضافة بيكربونات الصوديوم إلى الخليط وليكن ملعقة واحدة وقلبيهم جيدًا وركزي الوصفة على فروة رأسك وبنفس الخطوة السابقة قومي بتطبيق الخليط على شعرك واتركيها لمدة ساعة وقومي بتغطية شعرك أثناء الانتظار. وصفة زيت الزيتون والليمون للشعر مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

كمية وفيرة من الماء.

فوطة رطبة ومبللة. طريقة التحضير:- أحضري وعاء مناسب واخلطي بداخله كل المكونات مع بعضها حتى تختلط وتمتزج تمامًا.

بعد ذلك نظفي شعرك وخاصة الفروة ثم قومي بتدليكها بالخليط لمدة خمس دقائق وصففي شعرك وارفعيه.

ثم قومي بتغطيته بالفوطة.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ثم قومي بتنظيفه وتخليصه من أي بقايا للخليط. وصفة الألوفيرا لتنعيم الشعر المكونات:- عدة ورقات من نبات الألوفيرا.

سكينة حادة. طريقة التحضير:- بواسطة السكين قومي بقسم الألوفيرا أو الصبار إلى نصفين.

وقومي بإخراج الجزء الهلامي اللزج الموجود بداخله وضعيه في وعاء معين.

بعد ذلك قومي بترطيب شعرك ثم ابدئي في وضع الصبار عليه ودلكي جيدًا واتركيه لمدة ساعة.

ثم اشطفيه وكرري الوصفة مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة بطريقة جنونية تطويل وتكثيف الشعر بالاسبرين ب6 حبات فقط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة جنونية تطويل وتكثيف الشعر بالاسبرين ب6 حبات فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.