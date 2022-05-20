لو عندك زجاجة فارغة.. حضري لقمة القاضي المقرمشة والهشة وسر نجاحها بطعم أحلي من الحلواني

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طريقة عمل لقمة القاضي زي المحلات، عند تحضير الأمهات أنواع الحلويات المختلفة نجد إقبال شديد من جميع أفراد الأسرة، حيث يفضل الكبار والصغار تناول جميع أنواع الحلويات، كما تقوم الأمهات بإعدادها وتقديمها في المناسبات والحفلات، وتعتبر لقمة القاضي من أكثر الحلويات قديما من حيث التواجد، فهناك لقمة القاضي بالشربات وأخري بالشوكولاته وأخرى بالسكر البودرة، ولكن تواجه الأمهات مشكلة أثناء إعدادها حيث أنه يختلف طعمها عن المحلات، لذلك يبحثن عن طريقة عمل لقمة القاضي زي المحلات.
طريقة عمل لقمة القاضي زي المحلات
لإعداد الحلويات مثل المحلات لابد من إتباع جميع التكات السرية التي تقوم بها المحلات أثناء تحضيرها، والتى سوف نوضحها لكم، يمكنك سيدتي تحضير لقمة القاضي في المنزل بكل سهولة وخلال دقائق مثل المحلات، حيث لابد من تحضير المكونات التالية لتحضير الزلابيا.
المكونات
- كوب كبير من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة نشا صغيرة.
- 1 ملعقة صغيرة من السكر.
- فانيليا.
- زيت القلي.
- كيس خميرة فورية.
مقادير الشربات
- كوب من السكر.
- كوب إلا ربع من الماء.
- فانيليا.
- عصرة ليمونة.
طريقة التحضير
لقمة القاضي من الحلويات التى لا تحتاج إلى وقت كبير عند التحضير، فهي خفيفة ولذيذة ويمكن تقديمها في المناسبات، حيث يتم تحضيرها في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.
- أولاً يتم تحضير الشربات حيث يتم وضع السكر والماء والفانيليا وعصرة ليمونة في إناء ويتم وضعه على النار لمدة عشر دقائق.
- بعدها يتم رفع الشربات من على النار وتركه حتى يبرد.
- نضع مكونات لقمة القاضي في إناء ونقلب جيداً ونغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تختمر.
- بعد إتمام عملية التخمير يتم وضع كمية مناسبة من الزيت في الطاسة وبدء تقطيع الزلابيا بملعقة صغيرة بعد غمسها في الماء.
- نقطع الزلابيا حتى تنتهي العجينة ويتم التحمير إلى لون ذهبي فاتح وتخرج من الزيت.
- بعدها يتم تركها حتى تبرد ونضعها في الزيت مرة أخري حتى يصبح لونها ذهبي مناسب.
- وأخيرا بعد إخراجها من الزيت يتم وضعها في الشربات البارد.
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