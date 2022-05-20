لو عندك زجاجة فارغة.. حضري لقمة القاضي المقرمشة والهشة وسر نجاحها بطعم أحلي من الحلواني

طريقة عمل لقمة القاضي زي المحلات، عند تحضير الأمهات أنواع الحلويات المختلفة نجد إقبال شديد من جميع أفراد الأسرة، حيث يفضل الكبار والصغار تناول جميع أنواع الحلويات، كما تقوم الأمهات بإعدادها وتقديمها في المناسبات والحفلات، وتعتبر لقمة القاضي من أكثر الحلويات قديما من حيث التواجد، فهناك لقمة القاضي بالشربات وأخري بالشوكولاته وأخرى بالسكر البودرة، ولكن تواجه الأمهات مشكلة أثناء إعدادها حيث أنه يختلف طعمها عن المحلات، لذلك يبحثن عن طريقة عمل لقمة القاضي زي المحلات.

طريقة عمل لقمة القاضي زي المحلات

لإعداد الحلويات مثل المحلات لابد من إتباع جميع التكات السرية التي تقوم بها المحلات أثناء تحضيرها، والتى سوف نوضحها لكم، يمكنك سيدتي تحضير لقمة القاضي في المنزل بكل سهولة وخلال دقائق مثل المحلات، حيث لابد من تحضير المكونات التالية لتحضير الزلابيا.

المكونات

كوب كبير من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الماء.

ملعقة نشا صغيرة.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

فانيليا.

زيت القلي.

كيس خميرة فورية.

مقادير الشربات

كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الماء.

فانيليا.

عصرة ليمونة.

طريقة التحضير

لقمة القاضي من الحلويات التى لا تحتاج إلى وقت كبير عند التحضير، فهي خفيفة ولذيذة ويمكن تقديمها في المناسبات، حيث يتم تحضيرها في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.