طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل لأروع الوصفات والاكلات بدون شرائها مجددًا

طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا ، تعد الجبنة من أكثر الأنواع المفضلة لدى الجميع وخاصة الجبنة الموزاريلا، حيث أنها تدخل في إعداد العديد من الأكلات المتنوعة سواء البيتزا أو المكرونة وغيرها من الأكلات، لأنها تعطي مذاقًا رائعًا ومميزًا وتضفي قيمة غذائية إضافية على الأطباق، ولذلك تسعى جميع الأمهات إلى معرفة الطريقة الصحيحة التي يمكن عن طريقها إعدادها في المنزل بدون الحاجة لشرائها من الخارج، نظرًا لأنها معروفة بأسعارها المرتفعة، والتي قد لا تحتاجها عندما يتم تحضيرها في المنزل وتخزينها لاستخدامها على الأطباق المتنوعة من أجل تشجيع الأطفال والكبار على تناول الوجبات المتنوعة.

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا

تتميز الجبنة بالقيمة الغذائية العالية نظرًا لأنها تصنع من الحليب المعروف باحتوائه على عناصر غذائية قوية مفيدة للجسم، من بينها الكالسيوم والفيتامينات المتنوعة، وهي من الأكلات التي تحتاجها ربات المنزل دائمًا في وصفاتها المتنوعة.

ويمكن تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل عن طريق :

نصف لتر من الحليب.

كوب من الماء.

1.5 معلقة من ملح الليمون.

ربع معلقة من المنفحة السائلة.

معلقة من الملح.

ماء للتسخين.

ماء مثلج لتشكيل الجبنة.

خطوات تحضير الموزاريلا