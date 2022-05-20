طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل لأروع الوصفات والاكلات بدون شرائها مجددًا

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طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا ، تعد الجبنة من أكثر الأنواع المفضلة لدى الجميع وخاصة الجبنة الموزاريلا، حيث أنها تدخل في إعداد العديد من الأكلات المتنوعة سواء البيتزا أو المكرونة وغيرها من الأكلات، لأنها تعطي مذاقًا رائعًا ومميزًا وتضفي قيمة غذائية إضافية على الأطباق، ولذلك تسعى جميع الأمهات إلى معرفة الطريقة الصحيحة التي يمكن عن طريقها إعدادها في المنزل بدون الحاجة لشرائها من الخارج، نظرًا لأنها معروفة بأسعارها المرتفعة، والتي قد لا تحتاجها عندما يتم تحضيرها في المنزل وتخزينها لاستخدامها على الأطباق المتنوعة من أجل تشجيع الأطفال والكبار على تناول الوجبات المتنوعة.
طريقة عمل الجبنة الموزاريلا
تتميز الجبنة بالقيمة الغذائية العالية نظرًا لأنها تصنع من الحليب المعروف باحتوائه على عناصر غذائية قوية مفيدة للجسم، من بينها الكالسيوم والفيتامينات المتنوعة، وهي من الأكلات التي تحتاجها ربات المنزل دائمًا في وصفاتها المتنوعة.
ويمكن تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل عن طريق :
- نصف لتر من الحليب.
- كوب من الماء.
- 1.5 معلقة من ملح الليمون.
- ربع معلقة من المنفحة السائلة.
- معلقة من الملح.
- ماء للتسخين.
- ماء مثلج لتشكيل الجبنة.
خطوات تحضير الموزاريلا
- يوضع ماء الليمون مع الماء في وعاء حتى يذوب الملح نهائيًا.
- يصب الحليب في إناء كبير وبعده يضاف إليه خليط الماء وملح الليمون.
- يسخن الإناء على نار متوسطة وبعدها يرفع من على النار.
- تضاف معلقة المنفحة وتخلط جيدًا بالحليب لمدة 30 ثانية.
- يغطى إناء الحليب ويترك لمدة خمسة دقائق، وبعدها يوضع الحليب والمخثر السائل في إناء منفصل ليصبح مثل الهلام.
- يترك الحليب وقت إضافي في حالة كان مازال سائلًا، وبعدها يقطع بمعلقة أو سكين أفقيًا ورأسيًا.
- يسخن الخليط مرة أخرى على نار متوسطة من أجل كسر الخليط وبعدها يقلب برفق من وقت لآخر حتى يسخن.
- يرفع الإناء من على النار ويترك لمدة خمسة دقائق حتى يهدأ مع مراعاة تحريكه من وقت لآخر.
- باستخدام المنخل يفصل السائل الاصفر الباهت عن باقي الحليب حتى يصبح على المنخل رقائق من الحليب.
- يوضع الماء في إناء على النار ويسخن حتى قرب الغليان.
- وبعدها يخرج الجبن ويوضع في مصفاة وتوضع المصفاة في ماء ساخن لمدة ثلاثة دقائق.
- ترفع رقائق الجبن عدة مرات مع الخبط فوقها والتحقق جيدًا من درجة الحرارة حتى تهدأ قليلًا.
- تترك رقائق الجبنة إلى أن تصبح طرية وبعدها يرش بالملح ويقلب برفق بداخل الماء الساخن حتى تنضج بصورة كاملة.
- يوزع الجبن في إناء حتى يبرد وبعدها يتم إعادة ترطيب لإخراج الجبنة الموزاريلا.
- تشكل الجبن الموزاريلا في أوعية صغيرة مثل أوعية الثلج وتوضع في الماء المثلج للحفاظ على التشكيل.
- توضع الجبنة بعد ذلك في وعاء مناسب للتخزين.
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