خطوات التسجيل في الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي وكيفية استخراج شهادة المسكن الأول. خطوات التسجيل في الإسكان التنموي الجديدة اهم الأشياء التي يقوم بالتدوير عليها المواطنين هي خطوات التسجيل بجميع الطبقات لان الحكومة تقدم دعم بكافة الأنواع والأشكال للشعب سواء دعم مباشر او غير مباشر خاصة الشباب ذات دخل محدود فهي تتمثل في مساعدة الشباب لتوفير وحدة سكنية لكل شاب.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي

فالوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بعمل مبادرة تحت اسم الإسكان التنموي التي من خلالها يتم مساعدة الشباب والأسر الفقيرة الحصول علي وحدة سكنية مجهزة فهناك العديد من الحلول والتي تمكن المواطنين من تسجيل طلباتهم في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من حيث اختيار نوع السكن المناسب لكل أسرة من خلال خطوات بسيطة والهدف من هذا البرنامج توفير اكثر من حل للشباب او الاسر الفقيرة الحصول علي وحدة سكنية مناسبة تلائم احتياجاتهم خطوات التسجيل في الإسكان التنموي يتم الحصول على هذه الوحدات السكانية من خلال مراحل متتالية للمتقدمين و سيتم تقسيم وحدات سكنية جديده في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية او نقوم بشراء وحدات سكنية جاهزة و منحها المواطنين بشكل فوري و يمكن الدخول على رابط التسجيل والتقديم عبر منصة سكني و لكن يجب اتباع الخطوات الآتية وهي كما يلي:

دخول الموقع الرسمي لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية .

ثم اضغط علي قائمة الخدمات الإلكترونية التي توجد في القائمة الرئيسية.

ثم نختار خدمة تقديم طلب دعم سكني .

ثم ينتقل الموقع بك إلى بوابة التقديم على مبادرة التسجيل التنموي.

ثم نضغط على اضغط على تسجيل جديد كتابة البيانات الخاصة لصاحب طلب الدعم التي يطلبها الموقع عند التسجيل مثل : رقم الهوية الوطنية رقم الجوال التأكيد من رقم الهاتف المحمول الجوال تاريخ الميلاد لصاحب الطلب باليوم والشهر والسنة إدخال رمز التحقق.

ثم اضغط على كلمة تسجيل.

كيفية استخراج شهادة المسكن الأول

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان.

ثم نختار شؤون الإسكان.

نضغط على المبادرات الخاصة بالاسكان ونقوم بتحميل ضريبة القيمة المضافة.

ثم قم بتسجيل الدخول.

في حالة عدم وجود حساب لك قم بالضغط على مستخدم جديد.

ثم قم بفتح حساب مستفيد.

ستظهر شاشة بها بيانات هامة مطلوبة قم بأدخالها ثم اضغط على إرسال .

البيانات المطلوبة لاستخراج شهادة المسكن الأول