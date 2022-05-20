نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقذي أسنانك من الضياع.. مكون رهيب لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار أقوي من الليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص الكثير من الناس في تبييض الأسنان كاللؤلؤ في البيت من خلال استعمال المواد الطبيعية دون اللجوء إلى المواد الكيميائية لأن استعمال هذه المواد الكيميائية تؤدي إلى دمارها، و تهتم كل امرأة على تبييض اسنانها لانه يعطيها جمالا و ابتسامة ناصعة، وبعض الناس تدخل في الطرق الطبية لكنها مكلفة جدا في الثمن وفي الوقت أيضا مثل الليزر، هناك الكثيرون يعانون من اصفرار اسنانهم مما يجعل لهم في موقف محرج وبالأخص في المناسبات الأكثر، لذلك هناك بعض الطرق لتبييض الأسنان في المنزل سهلة التحضير وغير مكلفة اطلاقا من خلال السطور القادمة.

مكونات تبييض الاسنان كاللؤلؤ فى البيت

هناك عدة وصفات طبيعية يجب ان نحرص عليها من أجل الحصول على اسنان ناصعة البياض واليكم الاتي:

لليمون حيث انه له فوائد عديدة فى تبيض الاسنان والتخلص من اصفرارها من خلال غرغرة الفم بعصير الليمون، ثم يخلط عصير الليمون مع مقدار من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) ثم تدعك الأسنان بها حتى تحصلي على النتيجه المرغوبه بها.

خل التفاح ضع مقدار من خل التفاح مع بيكربونات الصوديوم ونخلط المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة مثل المعجون ثم ندعك اسنانا بها حتى يتم ازالة الجير الذي يتواجد على الاسنان نهائيا

طريقة تحضير اخرى لتبيض الاسنان

زيت الزيتون نغمس فرشاه الاسناه بالقليل من زيت الزيتون، ثم ندعك الاسنان بها وتمضمض الفم بالزيت الزيتون لأنه يساعد على تقوية اللثة ومنع حدوث نزيف.