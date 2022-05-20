طريقة عمل البشاميل اللذيذ في المنزل خطوة خطوة، حيث أن هناك العديد من الأكلات التي يستخدم فيها البشاميل، فإن هذه الأكلات تكون مفيدة ومحبوبة لدي العديد من المواطنين، كما أن خطوات تحضير البشاميل حسب المكونات في المنزل تكون بسيطة وسهلة، كما أن هناك طرق مختلفة لعمل البشاميل اللذيذ في البيت، فإن موقعنا الإلكتروني ثقفني سوف يوضح العديد من مقادير طريقة عمل البشاميل السهل والسريع البسيط.

طريقة عمل البشاميل اللذيذ في المنزل

هناك مقادير سهلة التحضير لعمل ألذ بشاميل سريع في المنزل، فغن المقادير تكون كالتالي:

إعداد عدد ثلاث ملاعق من السمن المذاب أو الزبدة.

نأخذ من الزيت ثلاث ملاعق كبيرة الحجم.

نحضر من الدقيق كمية خمس ملاعق كبيرة.

نقوم بشراء كمية من اللبن مقدارها واحد كيلو جرام.

نعد من الملح كمية مقدارها عدد ملعقتين صغيرة.

نأخذ من الفلفل الأسود كمية مناسبة مقدارها ملعقة واحدة.

خطوات تحضير البشاميل سهلة وسريعة في البيت