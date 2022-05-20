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طريقة عمل البشاميل اللذيذ في المنزل خطوة خطوة، حيث أن هناك العديد من الأكلات التي يستخدم فيها البشاميل، فإن هذه الأكلات تكون مفيدة ومحبوبة لدي العديد من المواطنين، كما أن خطوات تحضير البشاميل حسب المكونات في المنزل تكون بسيطة وسهلة، كما أن هناك طرق مختلفة لعمل البشاميل اللذيذ في البيت، فإن موقعنا الإلكتروني ثقفني سوف يوضح العديد من مقادير طريقة عمل البشاميل السهل والسريع البسيط.
طريقة عمل البشاميل اللذيذ في المنزل
هناك مقادير سهلة التحضير لعمل ألذ بشاميل سريع في المنزل، فغن المقادير تكون كالتالي:
- إعداد عدد ثلاث ملاعق من السمن المذاب أو الزبدة.
- نأخذ من الزيت ثلاث ملاعق كبيرة الحجم.
- نحضر من الدقيق كمية خمس ملاعق كبيرة.
- نقوم بشراء كمية من اللبن مقدارها واحد كيلو جرام.
- نعد من الملح كمية مقدارها عدد ملعقتين صغيرة.
- نأخذ من الفلفل الأسود كمية مناسبة مقدارها ملعقة واحدة.
خطوات تحضير البشاميل سهلة وسريعة في البيت
- نحضر وعاء كبير ثم نضعه علي النار ونسكب فيه كمية اللبن الموجودة، وذلك علي نار منخفضة حتي يصبح دافئ.
- نقوم إزالة الوعاء من علي النار ونتركه يهدئ حتي يأتي استخدامه في تحضير البشاميل.
- إحضار وعاء آخر نقوم بوضع فيه كمية السمن والزيت مع إشعال نار منخفضة، مع التقليب حتي تمتزج كمية السمن والزيت معا.
- نتأكد من تسخين الزيت والسمن نقوم بإضافة كمية الدقيق المستخدمة لعمل البشاميل.
- نقوم بالتقليب المستمر لكمية الدقيق حتي يمتزج مع كمية السمن والزيت ويصبح لون الدقيق ذهبي.
- نقوم بخفض النار ويفضل إشعال أصغر شعلة في البوتاجاز مع تهدئتها، ننقل الوعاء من العين المشتعلة حتي يهدأ للقيام بعملية سكب اللبن، فتلك الخطوة لا تجعل البشاميل يكون قطع متكتلة من الدقيق.
- نرجع الوعاء علي النار مع سكب اللبن ببطء مع التقليب المستمر سواء بملعقة أو مضرب يدوي ويفضل المضرب اليدوي إن وجد.
- نلاحظ امتزاج الخليط وأصبح سميك نضيف ونستمر في تلك الخطوة حتي تنتهي كمية اللبن.
- حتي يصل للغليان ويصبح قوام البشاميل كريمي نقوم بإضافة البهارات مع التقليب لمدة دقيقة.
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