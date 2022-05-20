نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن ضعيها ليلة على شعرك وشوفي الفرق بنفسك في المقال التالي

تعرفي على أفضل وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد والجاف والذي يعاني من مشاكل مختلفة، فالشعر الخشن هو مشكلة قد يعاني منها بعض الفتيات وتحتاج أن تقوم بتنعيمه ولكن بوصفات مضمونة ومجرّبة بدلًا من استخدام ماكينات فرد الشعر التي تحرق الشعر وتؤدي إلى تلفه أكثر مما هو عليه وقد يؤدي إلى إلحاق الأذى به والذي لا يمكن معالجته في بعض الحالات، وسنقدم لكم بعض الوصفات التي تعمل على حل هذه المشكلة فيما يلي. وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد وصفة الكراميل لتنعيم الشعر مقادير الوصفة:-

ربع كوب كبير من العسل الأبيض.

نصف كوب كبير من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من خل التفاح صغيرة.

ربع كوب كبير من دبس السكر.

ثمرة موزة واحدة. طريقة التحضير:- قومي بخلط الموز مع كل المكونات الموجودة أعلاه في وعاء بلاستيكي ثم قومي بتركه لعدة دقائق.

قسمي شعرك إلى أربعة أقسام أو خمسة وقومي بتوزيع الخليط على شعرك من الفروة حتى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم قومي بتغطية شعرك أثناء الانتظار.

اشطفي شعرك بالماء وأي شامبو خالي من أي مواد كيميائية والكبريتات وكرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا. وصفة المايونيز لفرد الشعر الخشن يمكنك تحضير وصفة المايونيز للشعر الخشن عبر اتباع الخطوات التالية:- تعد وصفة المايونيز من أشهر وصفات العناية بالشعر و تمت تجربتها من قبّل الكثير من الفتيات وجاءت بنتائح وفعالية كبيرة جدًا.

يجب أولًا تنظيف شعرك من أي كريمات أو شوائب وأتربة عليه حتى يتم تطبيق الوصفة على شعرك وهو نظيف تمامًا ورطب قليلًا.

ويمكنك تحضير هذه الوصفة بوضع ملعقتين كبيرتين من المايونيز وضعيهم في الشامبو الخاص بالتخلص من القشرة.

طبقي الخليط على شعرك قبل الاستحمام واتركيه عليه لمدة ساعة كاملة تقريبًا ومن الأفضل تغطية شعرك أثناء وضع الخليط عليها.

اشطفي شعرك بعد ذلك ونظفيه جيدًا ويمكنك تكرار هذه الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات من كل أسبوع ولكن يجب ترطيب شعرك مباشرة بعد اتباع هذه الوصفة. عمر شويل - جدة أرخص كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن ضعيها ليلة على شعرك وشوفي الفرق بنفسك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن ضعيها ليلة على شعرك وشوفي الفرق بنفسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.