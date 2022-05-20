نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القهوة باللبن والشيكولاتة اللذيذة مثل الكافيهات في المقال التالي

القهوة هى من أفضل المشروبات الساخنة والمثلجة التي يفضل تناولها الجميع سواء كان فى الكافيهات أو فى المطاعم بعد تناول وجبات الطعام، لذلك سوف نتعرف اليوم على طريقة عمل القهوة بعدة طرق مختلفة. مكونات عمل القهوة باللبن والشوكولاته: 4 ملعقة صغيرة قهوة فورية.

4 ملعقه صغيرة سكر.

4 ملعقة صغيرة شراب الشكولاتة.

1 كوب ماء مغلي.

1 كوب لبن خالي الدسم.

تمن معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

مكعبات ثلج. طريقة التحضير: نقوم بوضع القهوة والماء فى وعاء ويقلب جيداً لتذوب، وبعد ذلك نضع السكر واللبن ويقلب جيداً ومن الممكن نستبدل السكر العادى بالسكر الصناعى ليقلل السعرات الحرارية. نقوم بوضع شراب الشكولاتة والفانيليا ويقلب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضهم جيداً. نقوم بوضع الثلج فى ماجات التقديم ونضع القهوة عليها ويقدم مباشرة. مكونات عمل القهوة باللبن جوز الهند: 4 كوب قهوة مخمرة.

400 ملليلتر لبن جوز الهند كامل الدسم.

3 ملعقة كبيرة شراب القيقب.

ربع ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ربع ملعقة صغيرة مستخلص اللوز.

مكعبات ثلج. طريقة التحضير: نقوم بإدخال القهوة فى الثلاجة لتبرد، وبعد ذلك نقوم بوضع لبن جوز الهند فى وعاء صغير على درجة حرارة منخفضة ليغلي ويقلب بإستمرار وبعد ذلك نقلل الحرارة حتى تكون منخفضة جداً ونضع شراب القيقب. نضع اللبن على النار ونخفض درجة الحرارة حتى يغلي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يكون نصف الوعاء. نضع عليه الحبهان الهيل واللوز ونغلى مع بعضهم وبعد ذلك نرفع الوعاء من على النار. نقوم بوضع اللبن فى الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى يبرد جيداً. نقوم بوضع مكعبات ثلج وتقسيهم على 4 أكواب ثم نضع عليهم القهوة مع ترك ربع كوب ناقص. نخرج اللبن من الثلاجة ويقلب ثم نضيفه على القهوة ويقلب ويقدم وهو بارد. مكونات عمل القهوة باللبن اللوز: 3 كوب قهوة اسبريسو.

لبن لوز بارد. طريقة التحضير: نقوم بإحضار علبة الخاصة بمكعبات الثلج وصب القهوة بها ووضعها فى الفريزر لمدة طويلة يمكن وضعها من الليل حتى تتجمد. بعد ذلك نقوم بإخراجها وإحضار أكواب التقديم ووضع مكعبات القهوة التى تم تثليجها فى 3 أكواب حسب المناسب. ثم نقوم بصب لبن اللوز عليهم ويقدم وهو بارد. عمر شويل - جدة طريقة عمل القهوة باللبن والشيكولاتة اللذيذة مثل الكافيهات - ثقفني

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