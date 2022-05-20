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طريقة عمل الليزي كيك اللذيذة بمكونات اقتصادية وبدون تكلفة ومجهود ، من أسهل أنواع الكيكات التي يمكنك تحضيرها في البيت خلال دقائق فهذه الطريقة مثالية لأي أم عاملة او لأي أم ليس عندها وقت، فهي من أفضل الكيكات الجديدة التى تتميز بالطعم المتميز رغم سهولتها ومكوناتها ويمكن عملها بسهوله لأطفالك وأفراد أسرتك، وفي هذا المقال نقدم طريقة عمل الليزي كيك الباردة بدون خبز وب 4 مكونات فقط موجودة في المطبخ . طريقة عمل الليزي كيك عمل الليزي كيك الباردة ب ٤ مكونات فقط فإليكم المكونات : ٣ معالق سكر .

٣ معالق كاكاو خام .

٤٠٠ جرام بسكويت سادة.

٣ كوب حليب.

معلقتين زبدة كبيرة.

١٠٠ جرام شوكولاتة. كيفية تحضير عمل الليزي كيك كسري البسكويت إلي قطع متوسطة .

احضري اناء علي النار يوجد به حليب والزبدة والسكر والكاكاو وقومي بالتقليب علي النار الهادئة لذوبان المكونات.

ثم احضري قطع شوكولاتة مفضلة لديكي واستمري بالتقليب حتي يذوب واتركيه يبرد .

وفي اناء اخر ضيفي البسكويت ثم الحليب والكاكاو ثم استمري بالتقليب حتي تغطي الشوكولاته كل البسكويت .

ثم احضري صينية بالمقاس المناسب لك وتكون مدهونة زيت من القاع الجوانب.

ثم ضيفي من خليط الليزي كيك و اجعليها متساوية و اتركيها في الثلاجة لتحضير التزيين لها. طريقة التزيين الكيك بصوص الشوكولاتة علبة كريمة لباني.

٢٠٠ جرام شوكولاتة .

علي نار هادئة ضعي الكريمة حتي تتقل ثم ضيفي الشوكولاته واستمري بالتقليب حتي تحصلي علي صوص ثم اضيفيه علي خليط الليزي كيك ثم ادخليه الثلاجة لمدة ليلة كاملة ثم جاهزة للتقديم فهي لها طعم رائع مثل الجاتوه. إليك طريقة عمل كيكة الشوكولاتة السهلة بصوص الشوكولاتة الخطير وهكذا نكون امتهينا من مقالتنا عن كيفية تحضير الليزي كيك. عمر شويل - جدة طريقة عمل الليزي كيك ب4 مكونات أقتصادية وبخطوات سهلة وبدون مجهود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الليزي كيك ب4 مكونات أقتصادية وبخطوات سهلة وبدون مجهود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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