كنز هيخلصك من إزالة الرؤوس السوداء في الأنف بطريقة طبيعية وتصغير المسام في 3 دقائق

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موضوع اليوم هو كيفية إزالة رؤوس الأنف السوداء في المنزل بوصفات طبيعية بحتة، فكلنا نعرف أن مظهر البشرة الصافية مهما كانت ملامح الوجه سواء كانت كبيرة أو صغيرة فإن صفاء البشرة يزيد من جمال الشكل في كل الأحوال، والرؤوس السوداء تعمل على إفساد مظهر الوجه وهي مشكلة مزعجة جدًا بالنسبة إلى الأشخاص التي تعاني منها ويمكنك إزالتها في المنزل بدون الذهاب إلى طبيب أو صالونات التجميل وكل ذلك من خلال وصفات طبيعية مفيدة لصحة البشرة.
طريقة إزالة رؤوس الأنف السوداء في المنزل
يعد كريم الفازلين هو من أقوى الكريمات التي تحتوي في تركيبتها على مكونات مفيدة لصحة البشرة ومضادات للبكتيريا ويمكنك استخدامه في إزالة الرؤوس السوداء من على الأنف باستخدام المكونات التالية:-
- عدة قطرات من عصير الليمون.
- كريم الفازلين الطبي.
طريقة التحضير:-
- قومي بوضع الفازلين مع عصير الليمون أو ضعي عدة قطرات من عصير الليمون في علبة الفازلين.
- وقومي بتدليك منطقة الأنف لمدة أربع دقائق تقريبًا.
- أحضري منديل أو قطعة نايلون وضعيها على أنفك على الخليط واتركيها لمدة عشر دقائق تقريبًا وحتى يتفاعل الفازلين مع الأوساخ والشوائب المتراكمة مع الرؤوس.
- أزيلي النايلون أو المنديل وبواسطة قطعة قماش نظيفة.
- قومي بإزالة الوصفة من على أنفك واضغطي جيدًا حتى تعلق بها الرؤوس ويتم إزالتها تمامًا من على الأنف.
- كرري الوصفة حتى تتأكدي تمامًا من زوال كل الرؤوس.
- ثم قومي بتمرير قطعة من الثلج على أنفك حتى تنغلق المسام وتصبح أقل عرضة لظهور الرؤوس السوداء مرة أخرى.
وصفة البيض والنشا لإزالة الرؤوس السوداء
مكونات الوصفة:-
- ملعقتان من النشا.
- حبة بيضة كبيرة (بياض).
- عدة قطرات من عصير الليمون الطازج.
خطوات وطريقة تحضير الوصفة:-
- أحضري طبق عميق وقومي بوضع بياض البيض والصفار قومي باستخدامه في أي شيء آخر ولا تقومي برميه.
- بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون والنشا وبياض البيض في الطبق وامزجيهم جيدًا بيديك أو بالمضرب اليدوي.
- ضعي الخليط على منطقة الأنف وركزي جيدًا على منطقة ظهور البثور السوداء واتركيها حتى تجف ويجب أن تكون أول طبقة رقيقة.
- بعد ذلك قومي بوضع مناديل ورقية على الطبقة الأولى ثم قومي بوضع طبقة أخرى على المناديل وعليه طبقة مناديل أخرى.
- اتركي المكونات والمناديل على أنفك لمدة نصف ساعة حتى تجف الوصفة على أنفك.
- وبعدها قومي بإزالة كل طبقة وتليها الأخرى حتى تصبح نظيفة تمامًا من أي بثور وكرريها مرتين من كل أسبوع.
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