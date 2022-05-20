طرق تطويل وتنعيم الشعر لكي يصبح كالحرير وأكثر انسيابيًا

لم يعد تطويل وتنعيم الشعر لكي يصبح كالحرير وأكثر انسيابية من الأمور الصعوبة مثلما كان في السابق، حيث أنه في الفترة الأخيرة تم ظهور الكثير من الوصفات التي تخص تطويل الشعر وتنعيمه عن طريق استعمال المكونات الطبيعية الغير ضارة على الشعر، كما أن الشعر يكون هو سر جمال المرأة وجاذبيتها فتعمل على الاهتمام والاعتناء به من خلال القيام بالعديد من الوصفات المختلفة وتنعيمه وتكثيفه وايضًا وتطويله.

طرق تطويل وتنعيم الشعر

هناك العديد من الوصفات التي تعمل على تطويل الشعر وتنعيمه، سوف نذكرها في السطور التالية، وهي كالتالي:

وصفة الثوم وزيت الزيتون

يعتبر الثوم من ضمن المواد المحفزة التي تعمل على إنبات خصل الشعر وتقوية لكي يصعب تساقطه، بينما يقوم زيت الزيتون بإعطاء الشعر النعومة والترطيب الذي يستمر لفترة كبيرة جدًا.

المقادير

الثوم.

زيت الزيتون.

الليمون.

طريقة العمل

في بداية الأمر يتم هرس عدد اثنين فص من الثوم بشكل جيد.

فرك الشعر جيدًا بالثوم المطحون لكي يعمل على تحفيز الدورة الدموية بفروة الشعر.

إضافة أربعة نقاط من الليمون مع ربع كأس من زيت الزيتون في إناء وخلطهم بشكل جيد.

يتم دهن الخليط على الشعر بالصورة الكلية من الجذور إلى الأطراف.

تغطية الشعر بالكيس النايلون لفترة لا تقل عن ساعة.

بعد مرور تلك الفترة، يتم نزع الكيس وشطف الشعر جيدًا باستعمال الماء والشامبو الذي يخلو من الكبريتيت.

خليط زيت الخروع لتنعيم وتطويل الشعر

زيت الخروع يعد من أحسن الخلطات العلمية التي تعمل على تنعيم الشعر وتقويته وتطويله، نظرًا لما يتضمنه من فوائد ومكونات رائعة.

الطريقة