فكرة عبقرية لتنظيف وتعقيم فرش المكياج هترجع جديده في 5 دقائق

نتحدث اليوم في مقالنا عن طريقة تنظيف فرش المكياج، قد لا يعرف البعض أن فرشاة المكياج أيضًا بحاجة إلى التنظيف الدوري حتى يتم حفظها لفترة طويلة وإطالة عمرها، ولكن تنظيفها تحت الماء فترة طويلة قد يضر بها ويجعلها غير قابلة للاستخدام مرة أخرى ولا بالجودة التي كانت عليها ومع الوقت يؤدي إلى جفافها وسهولة تهشمها، كما تكمن أهمية تنظيف فرشاة المكياج في تخليصها من البكتيريا التي قد تكون متراكمة عليها من تخزينها.

طريقة تنظيف فرش المكياج بزيت الزيتون

المكونات:-

عصير ليمون طازج.

ربع كوب كبير من زيت الزيتون.

ماء فاتر.

صابون تنظيف الأطباق.

طريقة تحضير الوصفة:-

قومي بإحضار طبق مناسب أو وعاء عميق وقومي بإضافة الليمون وزيت الزيتون.

وقلبيهم جيدًا حتى يصبحوا خليط واحد متجانس تمامًا وفي طبق آخر قومي بوضع الماء.

بعد ذلك قومي بوضع الفرشاة المراد تنظيفها داخل طبق الماء ولكن بشكل يبلل شعيرات الفرشاة فقط و ليس يدها الخشبية أو البلاستيكية أيًا كان.

ثم قومي بوضعها من الماء إلى الطبق الآخر المحتوي على خليط الزيت والليمون و افركيها جيدًا في الطبق.

ثم قومي بوضعها مرة أخرى في الماء الفاتر ولكن يجب أن يكون ماء آخر نظيف.

أحضري قطعة قماش نظيفة وقومي بتجفيف كل الفرش التي قمتي بتنظيفها.

بحيث تصبح خالية تمامًا من أي ماء ومكونات قد تضر بها وتجعلها قابلة للكسر.

أبرز النصائح عند استخدام فرشاة المكياج

من أبرز النصائح التي يمكنك اتباعها عن تنظيف فرشاة المكياج هي الآتي:-