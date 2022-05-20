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يعد الباذنجان المقلي من الوجبات المفضلة لدى قطاع كبير من الأشخاص، لما يتمتع به من لون ورائحة مميزين وطعم لذيذ، حيث يمكن أكله مباشرةً، أو إضافته إلى بعض وصفات الطعام، لهذا السبب سوف نستعرض بعض الأساليب التي تقلل من امتصاص الباذنجان للزيت، وفي نفس الوقت يظل محافظا على طعمه الشهي. طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت المكونات 3 ثمرات من الباذنجان المقطع (أو حسب الكمية التي ترغبين في طهيها).

ملعقتين صغيرتين من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

فص من الثوم المفروم.

ثمرتين من الطماطم

4 ملاعق من الخل الأبيض.

كوب من صلصلة الطماطم.

حزمة من البقدونس.

زيت للقلي

مكعب من مرقة الدجاج. طريقة التحضير قومي بتقطيع كمية الباذنجان الموجودة إلى حلقات متوسطة الحجم، ثم رشي عليها بعض الملح الأبيض الناعم، وقلبي الكمية جيداً بالملح.

قومي بنقل كمية الباذنجان إلى مصفاة بلاستيكية أو من الاستالس، واتركيها لمدة نصف ساعة.

ثم ابدئي بوضع كمية مناسبة من زيت القلي في طاسة، ووضعها على النار، واتركيها لبضع دقائق حتى غليان الزيت.

ثم ضعي شرائح الباذنجان في الزيت، واتركيها حتى يصبح لونها ذهبياً، ثم ارفعيها من على النار على مناشف ورقية، حتى تعمل على امتصاص كمية الزيت الزائدة.

يساعد الملح على التسريع من عملية القلي، وبالتالي لا يمتص الباذنجان كمية كبيرة من الزيت. طريقة أخري لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت المكونات يمكنك تحضير شرائح الباذنجان بالطريقة السابقة، ومن ثم ضعيها في القلاية الهوائية.

قومي بإضافة بعض قطرات الزيت إلى القلاية، ثم اتركي الباذنجان في القلاية لمدة ربع ساعة (15 دقيقة) حتى ينضج تماماً. طريقة تحضير صلصلة الباذنجان قومي بتحمير مقدار الثوم المفروم في كمية بسيطة من زيت الزيتون، ثم قومي بإضافة مقدار الخل الأبيض.

بعد أن يحمر الثوم قومي بإضافة كمية الطماطم المعصورة، واتركيهما على النار لمدة عشر دقائق، حتى تتسبك الطماطم.

ثم أضيفي كمية الصلصة الجاهزة إلى الوصفة، وقلبي كافة المكونات جيداً، وبعدها أضيفي مكعب مرقة الدجاج، وكمية الملح والفلفل الأسود والكمون. عمر شويل - جدة بدون قلاية زيت.. طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب نقطة زيت بطعم مقرمش ولذيذ احلي من الجاهز - ثقفني

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