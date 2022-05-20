نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار شعر الهنود.. ضعيها 7 دقائق على شعرك الخشن وشوفي الفرق بنفسك تنيعم وفرد كالحرير بدون مواد ضارة في المقال التالي

حتى تحصلي على شعر يشبه الهنديات من الطول والكثافة والنعومة نقدم لكي أقوى وأفضل وصفات هندية لتنعيم الشعر، فالخلطات الهندية لا تعطي الشهر مظهر أنيق فقط وإنما تعمل على إعطاء المرأة شعر صحي لا يعاني من أي مشاكل فكلنا نرى شعر الهنديات ونحلم بالحصول على شعر مثله ولكن بدون أن نلجأ إلى الوسائل السيئة التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه فهي طرق خاطئة تضر بصحة الشعر ولا تفيده نهائيًا وصفات هندية لتنعيم الشعر الخشن وصفة اللبن الرائب والليمون مكونات الوصفة:- كوب كبير من اللبن الرائب.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق من مسحوق الأملا. طريقة التحضير والاستخدام:- اخلطي المكونات كلها ويمكنك تذويبها بوضعها في طبق حراري داخل الميكروويف حتى تسخن قليلًا لعدة ثواني فقط حتى لا تضر صحة فروة الرأس.

رطبي شعرك قليلًا ثم قومي بتطبيق الوصفة عليه من أول الجذور في فروة الرأس حتى أطرافه لمدة سبع دقائق تقريبًا ثم اتركيه على الشعر.

صففي شعرك واتركي الوصفة على شعرك نصف ساعة على الأقل واحرصي على تغطيتها بغطاء من البلاستيك أو النايلون.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك بالماء الفاتر وشامبو خالي من أي مواد كيميائية ضارة ويمكنك اتباع هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة البيض والنشا مكونات الوصفة:- ملعقة ونصف كبيرة من نشا الذرة.

بيضة كبيرة الحجم (بياض البيضة).

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عسل نحل أبيض. خطوات وطريقة العمل:- أضيفي كل المكونات مع بعضها ويمكنك وضعها في حمام كريم مائي حتى تذوب قليلًا وتتجانس ويصبح قوامها كريمي.

بعد ذلك قومي بتطبيقها عل شعرك بعد تقسيمه إلى أربعة أقسام وبشكل متساوي ودلكي الوصفة من الفروة حتى أطراف الشعر.

صففي شعرك وارفعيه على شكل كعكة ثم قومي برفعه وغطيه بباروكة الرأس واتركيها على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل ثم قومي بشطف شعرك. أهم الأسرار للحصول على شعر ناعم وصحي يجب الحد من استخدام سشوار الشعر وترك الشعر يجف طبيعيًا بفعل الهواء حتى لا يقلل من رطوبة الشعر ويزيد من جفافه وخشونته.

صففي شعرك بفرشاة خشبية أو مشط خشبي عند تصفيف شعرك لأنها هي الأدوات الأكثر صحة وأمانًا بالنسبة للشعر.

احرصي على استخدام شامبو مناسب لنوع شعرك حتى لا تضري البصيلة وتزيدي من مشاكلها. عمر شويل - جدة اسرار شعر الهنود.. ضعيها 7 دقائق على شعرك الخشن وشوفي الفرق بنفسك تنيعم وفرد كالحرير بدون مواد ضارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار شعر الهنود.. ضعيها 7 دقائق على شعرك الخشن وشوفي الفرق بنفسك تنيعم وفرد كالحرير بدون مواد ضارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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