نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جل الصبار لعلاج تجاعيد البشرة والتخلص من تجاعيد العينين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستخدم جل الصبار لعلاج تجاعيد البشرة، وخاصة تلك التي تظهر تحت العينين وحولها، هذا بالإضافة إلى أن فوائد جل الصبار الصحية، والفعالة في حل وعلاج العديد من مشاكل البشرة، التي عادة ما تظهر حول العينين، نتيجة أتباع أنظمة غذائية غير صحية، ونتيجة السهر والارهاق وقلة النوم، والتي يمكن معالجتها من خلال بعض الوصفات الطبيعية والمعززة لصحة البشرة، سوف نتناول أبرز هذه الصفات من خلال هذه المقالة.

طريقة استخدام جل الصبار لعلاج تجاعيد البشرة والعينين

نحضر جل الصبار من زرعة الصبار، ونضعه في وعاء، بمقدار ملعقتين كبيرتين من جل الصبار ونضيف له كلا من المكونات التالية، وهي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الخيار، وملعقة كبيرة من الزبادي، ومن ثم نقوم بتطبيق هذه الوصفة تحت العينين، ونقوم بتدليكها على البشرة بلطف لمدة ربع ساعة، ومن ثم نتركها على الوجه لمدة 20 دقيقة، وتغسل البشرة بالماء الفاتر.

وصفات طبيعية اخرى لعلاج تجاعيد البشرة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في علاج تجاعيد البشرة والحفاظ عليها والتخلص من آثار وعلامات الشيخوخة المبكرة منها وصفة قناع الموز، وقناع الشوكولاتة، سوف نوضحهم لكم فيما يلي:

قناع الموز: تستخدم ثمار الموز في علاج تجاعيد البشرة، حيث أن الموز من الفواكه الغنية بالمعادن اللازمة للبشرة، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم، والفيتامينات الضرورية لصحة البشرة مثل فيتامين ب 6، وفيتامين ب 12، والمحفز لإنتاج مادة الكولاجين اللازمة لصحة البشرة، وحمايتها من التجاعيد.

طريقة تحضير قناع الموز لعلاج التجاعيد

نحضر ثمرة من الموز ناضجة، ونقوم بهرسها جيدا. نضيف لها ملعقة كبيرة من كلا من الزبادي، والعسل. نخلطهم جيداً معا، ثم نضيف لهم ملعقة صغيرة من زيت الأرغان. نقوم بتطبيق هذا القناع على البشرة لمدة ربع ساعة. ونقوم بغسل البشرة بعد ذلك جيدا. تستخدم هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

قناع الشوكولاتة لعلاج التجاعيد

تعمل الشوكولاتة على رفع مستوى ترطيب البشرة، كما تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وذلك لأن الشوكولاتة غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل بدورها كمضاد فعال لظهور التجاعيد، لذلك فهي مفيدة جدا للبشرة.