بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالكركم لعشاق اللون الأشقر الذهبي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

طريقة صبغ الشعر بملعقة كركم باللون الأشقر الذهبي، يوجد الكثير من صبغات الشعر المختلفة التي تستخدم لعمل الكثير من الألوان، وكل لون له الكثير من الدرجات، ولكن كل صبغات الشعر تحتوي على مواد كيميائيّة تضر بالبشرة وتسبب له الكثير من المشاكل على تؤدي إلى إتلاف الشعر على المدى البعيد، ولهذا السبب لجأت الكثير من النساء لاستخدام مكونات طبيعية مائة في المائة لتغيير لون الشعر بالدرجة التي تريدها، واللون الأكثر انتشارا هو الأشقر الذهبي، وقد نال هذا اللون إعجاب الكثير من الفتيات، ويعتبر الكركم مكون طبيعي يعطي الشعر اللون الذهبي الأشقر أفضل من أي صبغة أخرى، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات صبغ الشعر ملعقة كركم واحدة

الكركم له فوائد كثيرة سواء عند وضعه في الطعام كأحد التوابل الأساسية، أو استخدامه في وصفات للوجه والجسم، ولكن الآن سنوضح لكم استخدام آخر للكركم وهي، استخدام الكركم في تحويل لون الشعر إلى اللون الأشقر الذهبي، ويعتبر هذا اللون يتماشى مع جميع درجات الوجه المختلفة، وهذا اللون يتميز بأنه يعطي شكل مميزا وأكثر جاذبية، ولذلك وجدنا أن جميع النساء قامت باختيار هذا اللون سواء في المناسبات أو الأعياد، ونحن الآن سوف نقدم لكم مكونات تحضير صبغة الكركم:

ثلاث أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق من الكركم الناعم.

طبق بلاستيك لتحضير الصبغة.

فرشاة صبغة.

بونيه بلاستيك.

طريقة تحضير صبغة الكركم في المنزل

الذهاب إلى الكوافير لصبغة الشعر، هذا الأمر يتكلف الكثير من الوقت في الإنتظار، وإنفاق الكثير من المال، ونحن ديما نعمل على راحة النساء، ونحن نعرف أن موضوع تغيير الشعر يعتبر من هواية جميع النساء، ونحن نقدم لكم خطوات التحضير: