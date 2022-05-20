نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الأصلية لعمل الارز المعمر المالح على اصولة مثل طعم زمان برائحة وطعم زمان في المقال التالي
الطريقة الصحيحة لعمل الأرز المعمر المالح على أصولة، هناك الكثير من الوصفات الاقتصادية التقليدية التي تربينا عليها ومن أشهر هذه الوصفات هي الأرز المعمر المالح، حيث تشتهر هذه الوصفة تحضيرها في الأرياف والصعيد حيث تعد من هذه الوجبة من الوصفات المغذية جدًا وهذا لأن مكونها الأساسي هو الحليب والأرز ولذلك تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا ومفيدة للأطفال، كما يمكنك تحضير هذه الوصفة في المناسبات و التجمعات، ويمكن تحضير الأرز المعمر بطرق كثيرة جدًا باللحم وقطع الدجاج و السادة، ولكننا من خلال هذه المقال حرصنا على تقديم الطريقة الأصلية للأرز المعمر بدون إضافات على أصوله بمكونات بسيطة جدًا.
الأرز المعمر المالح
في البداية سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير الأرز المعمر المالح وهي:
- 2 أكواب من الأرز المصري مغسول ومصفي.
- 3 أكواب حليب.
- 2 ملعقة كبيرة سمنة او زبدة.
- 3 ملعقة كبيرة قشطة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة ممسوحة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة سكر.
طريقة تحضير الأرز المعمر المالح
- في البداية نأتي بالطاجن ويمكن تحضيرها فى صينية فرن ونقوم بدهن الطاجن بالسمن البلدي من جميع الجوانب.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الأرز بعد غسله جيداً بالماء و نصفيه من الماء تماماً.
- ثم نضيف على الأرز الملح و السكر والسمن البلدي ونقلب هذه المكونات جيدًا مع بعضهم.
- نقوم بوضع الحليب في الطاجن ونساوي الوجه.
- نضع الحليب في إناء على نار متوسطة حتى يغلى، ثم نقوم بسكب الحليب المغلي على الارز في الطاجن.
- نقلب المكونات جيداً مع بعضهم حتى يختلط الحليب مع الأرز.
- نغطي الطاجن ونتركه لمدة نصف ساعة ونتركه على جنب.
- بعد ذلك نقوم بوضع القشطة على الأرز المالح ونقوم بوضع الطاجن في الفرن ويكون ساخن تحت الشواية حتى يغلي ويأخذ الطاجن اللون الذهبي الفاتح الجميل.
- ثم نغلق الشواية ونقوم بوضع الطاجن على الرف الأول في الفرن ونشعل الفرن على درجة حرارة هادئة لمدة 15 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الطاجن من الفرن ونتركه حتى يهدأ قليلًا، ثم يقدم الطعام في أطباق التقديم بالصحة والهنا.
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