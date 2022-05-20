الطريقة الأصلية لعمل الارز المعمر المالح على اصولة مثل طعم زمان برائحة وطعم زمان

الطريقة الصحيحة لعمل الأرز المعمر المالح على أصولة، هناك الكثير من الوصفات الاقتصادية التقليدية التي تربينا عليها ومن أشهر هذه الوصفات هي الأرز المعمر المالح، حيث تشتهر هذه الوصفة تحضيرها في الأرياف والصعيد حيث تعد من هذه الوجبة من الوصفات المغذية جدًا وهذا لأن مكونها الأساسي هو الحليب والأرز ولذلك تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا ومفيدة للأطفال، كما يمكنك تحضير هذه الوصفة في المناسبات و التجمعات، ويمكن تحضير الأرز المعمر بطرق كثيرة جدًا باللحم وقطع الدجاج و السادة، ولكننا من خلال هذه المقال حرصنا على تقديم الطريقة الأصلية للأرز المعمر بدون إضافات على أصوله بمكونات بسيطة جدًا.

الأرز المعمر المالح

في البداية سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير الأرز المعمر المالح وهي:

2 أكواب من الأرز المصري مغسول ومصفي.

3 أكواب حليب.

2 ملعقة كبيرة سمنة او زبدة.

3 ملعقة كبيرة قشطة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة ممسوحة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

طريقة تحضير الأرز المعمر المالح