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كريم النشا وماء الورد، يعد كريم النشا وماء الورد من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها منزليا من أجل العناية بالبشرة ضمن الروتين اليومي لكى، بل يمكنك الاكتفاء به لقدرته الفعالة على حل العديد من مشاكل البشرة والحصول على بشرة صافية تتمتع بالنضارة والنقاء المطلوب الذي تحلم به أي فتاة، كما أنه يحقق نتائج سريعة فى تفتييح البشرة والحصول على بياض ناصع مثل الثلج فى غضون أسابيع قليلة، فإذا كنتي تستعدين لزفافك أو لحضور مناسبة قريبة فيعد استخدام هذا الكريم هو الحل المثالي لكى للظهور بإطلالة مميزة وجذابة، فتعرفي على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد فى المنزل بخطوات بسيطة. طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المكونات: ربع كوب نشا.

3 ملاعق كبار ماء ورد.

ملعقة زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة جل الألوفيرا. طريقة التحضير ضعي مقدار النشا فى وعاء صغير ثم أضيفي عليه ماء الورد بشكل تدريجي مع التقليب حتى يذوب النشا تماما ولا يتشكل أي حبيبات.

ضعي الخليط فى حمام ماء ساخن عن طريق وضع هذا الوعاء بداخل وعاء أخر ملئ بالماء الساخن وقومى بالتقليب بشكل مستمر حتى يصبح قوام الخليط ثقيل ومثل الكريم.

اتركي كريم النشا وماء الورد حتى يصبح بارداً ثم أضفى له مقدار جل الألوفيرا وزيت اللوز الحلو وقلبي جميع المكونات حتى تندمج مع بعضها.

ضعي الكريم فى علبة نظيفة وجافة ويمكنك الاحتفاظ به بداخل الثلاجة، ويصبح هذا المقدار من الكريم صالح للاستخدام لمدة 10 أيام ثم يتم تجديد الكمية.

يفضل استخدام هذا الكريم بشكل يومي ليلا قبل النوم لكى تحققي النتائج المطلوبة سريعا. فوائد النشا وماء الورد للبشرة تقليل حب الشباب والمساهمة فى علاجه بسبب احتواء النشا وماء الورد على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا.

إخفاء التصبغات وتوحيد لون البشرة، كماله قدرة على التخلص من الندبات بسبب قدرته على تقشير البشرة.

حماية البشرة من التهيج والاحمرار والحكة لأن ماء الورد يحتوى على مواد ملطفة للبشرة.

يساعد النشا على امتصاص الزيوت الزائدة فى البشرة خاصة لأصحاب البشرة الدهنية.

الحد من التعرق حيث أن النشا يعمل على امتصاص الرطوبة.

يعمل ماء الورد على منح الجسم رائحة عطرة ومميزة. عمر شويل - جدة وشك هينور.. أقوى كريم طبيعي بالنشا وماء الورد لتفتيح البشرة وشدها خلال أيام - ثقفني

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