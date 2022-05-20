نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تبييض الأسنان من الاصفرار بالنشا في البيت ستصبح كالثلج خلال دقائق وبدون ليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان بالنشا، لا شك أن جميعنا يحلم بامتلاك أسنان ناصعة البياض مثل اللؤلؤ لكى نتمتع بالجاذبية والثقة بالنفس أمام الآخرين، فضلا عن أن الأسنان النظيفة البيضاء تجعلنا أصغر سناً وشبابا، ويوجد العديد من الطرق المنزلية الطبيعية لتبييض الأسنان وربما سمعنا كثيرا عن استخدام النشا فى تبييض الأسنان ضمن الكثير من العلاجات المنزلية الشائعة الاستخدام والتي يتناقلها الأجيال، ولكن هل حقا تبييض الأسنان بالنشا يعد من الطرق المجدية بالفعل؟ هذا ما سنتعرف عليه فى هذا المقال حيث يجب الحرص وتوخى الحذر عند البحث عن الطرق والحلول المنزلية لتفتيح الأسنان سريعا وعدم تجربة أي طريقة دون التأكد من صحتها وفعاليتها دون الإضرار بأسنانك.

طريقة تبييض الأسنان بالنشا

على الرغم من أن فرك الأسنان بالنشا طريقة شائعة للحصول على التبييض السريع إلا أنها لا تعد الحل المثالي للتخلص من اصفرار الأسنان ولا توجد أي أدلة علمية تدعم هذه الطريقة بل يشير البعض إلى أن هذه الوصفة قد تتسبب فى الإضرار بالأسنان وتآكل طبقة المينا لأن النشويات ترفع من مستوى الحموضة فى الفم مسببة تلك المشاكل، لذلك فى حال الرغبة لاستخدام هذه الطريقة فلابد أن تتجنب استخدامها كثيرا حفاظا على أسنانا، إلى جانب أن هناك العديد من الطرق المجدية الأخرى التي تساعدك فى الحصول على نتائج فعالة لتبييض الأسنان والتي سنذكرها فى الأتي ليمكنك إعدادها واستخدامها منزليا.

طريق طبيعية أخرى لتبييض الأسنان

الغرغرة بالزيت: عرفت الغرغرة بالزيوت على أنها من الطرق الفعالة فى تبييض الأسنان وتحسين صحة الفم، ومنها زيت جوز الهند أو زيت السمسم لما لهما دور فى التخلص من البكتيريا الضارة بالفم ومعالجة اصفرار الأسنان، ويمكن اتباع هذه الطريقة من خلال الآتي:

يتم وضع ملعقة من زيت جوز الهند بالفم.

يتم الغرغرة به فى جميع أنحاء الفم مع تجنب ابتلاعه.

يشطف الفم بالماء الدافئ ثم يتم غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بالطريقة المعتادة.

تبييض الأسنان بصودا الخبز

تساعد صودا الخبز على التخلص من الطبقات المتراكمة على الأسنان والتي تتسبب فى اصفرارها كما تعمل على مقاومة تعرض الأسنان للتسوس، ويمكن استخدامها عن طريق الأتي:

تبلل فرشاة الأسنان بالماء ثم يتم غمسها فى القليل من مسحوق صودا الخبز.

يتم فرك الأسنان بصودا الخبز جيدا لمدة دقيقتين.

يغسل الفم بالماء جيدا للتخلص من أثار الخليط.

وهذه كانت أسهل الطرق الطبيعية التي تساعدك في التخلص من اصفرار الأسنان والتخلص من الجير خلال دقائق معدودة وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى طبيب الأسنان.