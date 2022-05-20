نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اطالة الشعر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وبدون تكلفة عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كييف اطالة الشعر بشكل أسرع؟ حيث يسعى الكثيرون وراء هذا الحلم. ومع ذلك، من الصعب التأثير على الشعر لجعله ينمو بشكل أسرع. ولكن إذا اعتنيت بشعرك جيدًا واتبعت بعض النصائح المتعلقة بالجمال، فستتم مكافأتك بشعر كثيف بعد شهور. ولا يتعين عليك التخلص من جميع منتجات العناية الخاصة بك من النافذة وشراء كل شيء جديد على الفور هناك أيضًا العديد من الأشياء الصغيرة التي يمكنك الانتباه إليها لجعل شعرك ينمو بشكل أسرع.

طريقة اطالة الشعر

تقليم منتظم، اذا كنت تريد ترك شعرك ينمو، لكنه يخفف من نهايته. عليك كل شهر قص أطراف شعرك بانتظام، ويستحسن قصه يوم 15 أو 16 من كل شهر، حيث ذلك يساعد علي التخلص من الأطراف الضعيفة ألمقصفه، وتعطي مجال لنمو شعره طويله سليمة، وقوية لا تسقط سريعا.

نظف بشكل صحيح

الشامبو والبلسم يشكلان أساس العناية المتوازنة بالشعر. عند التسوق، ابحث عن المنتجات الخالية من الكبريتات التي لا تجرد الشعر من الرطوبة الزائدة ولا تزال تساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في الشعر. يوصي الخبراء بتدليك فروة الرأس جيدًا أثناء استخدام الرغوة. هذا يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز بصيلات الشعر ويعزز النمو في نفس الوقت.

نمو الشعر من خلال الأكل الصحي

الفواكه والخضروات والأطعمة الكاملة لها تأثير إيجابي على الشعر. يجدر تناول الأطعمة الغنية بالزنك والحديد وفيتامين سي وأوميغا 3 بشكل خاص ، حيث يمكنها أحيانًا تقوية الشعر من الداخل إلى الخارج. يضمن النظام الغذائي النباتي ، وخاصة البقوليات للبروتين والخضروات الورقية ، إمدادًا جيدًا بفيتامين سي.

حمام كريم للشعر

من المهم أيضا عمل حمام كريم لشعرك مره في الأسبوع، حيث يمكنك الشراء من الصيدليات أو يمكنك صنعه بنفسك في المنزل، وبمكونات سهله جدا كل ما عليكي هو أحضار زبادي وعسل نحل وزيت زيتون أو زيت جوز الهند، والقليل من البلسم والشامبو، ستخلطي جميع المكونات، ثم قومي بفردها علي شعرك واتركيها 15 دقيقه ثم اغسليها بالماء الفاتر، ذلك سيساعدك علي تغذية شعرك بمكونات طبيعية ومفيدة جدا.