نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة متكاملة للغداء بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي في المقال التالي
وجبة متكاملة للغداء ، من الوجبات الصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة متكاملة للغداء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات وجبة متكاملة للغداء
تتكون وجبة متكاملة للغداء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- ربع كيلو لحم مفروم.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- قرن فلفل أخضر حار مفروم ناعم.
- حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.
- حبة فلفل أصفر مفروم ناعم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كبابة صيني.
- قرفة.
- هيل مطحون.
- بابريكا.
- 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- كوب ونصف من لسان العصفور.
- 2 كوب ماء ساخن.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة متكاملة للغداء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على النار ونضيف إليها السمنة ونتركها حتى تذوب وتسخن.
- ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.
- ثم نضيف البصل ونقلب باستمرار حتى يذبل.
- بعد ذلك نضيف الفلفل الألوان ونقلب باستمرار قليلا.
- ثم نضيف معجون الطماطم ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والهيل والكبابة الصيني والقرفة، ثم نقلب باستمرار قليلا.
- بعد ذلك نخفض النار، ونترك المكونات حتى تنضج.
- ثم نرفع المقلاة من على النار، ونضعها جانبا.
- ثم نضع مقلاة أخرى على النار، ونضيف إليها ملعقة سمنة ونتركها تذوب.
- بعد ذلك نضيف لسان العصفور ونقلبه باستمرار حتى يتحمر.
- ثم نرفع المقلاة من على النار.
- ثم نحضر صينية ونضع فيها لسان العصفور المحمر وحشوة اللحم المفروم، ثم نخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نضيف الماء الساخن والملح ونقلبهم.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونضع الصينية في الرف الأسفل ونتركها حتى تغلي المكونات.
- ثم نخفض النار ونتركها حتى تنضج المكونات.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.
- ثم نقدم وجبة متكاملة للغداء في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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