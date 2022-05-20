وجبة متكاملة للغداء بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وشهي

وجبة متكاملة للغداء ، من الوجبات الصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة وسرعة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة متكاملة للغداء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة متكاملة للغداء

تتكون وجبة متكاملة للغداء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ربع كيلو لحم مفروم.

ملعقة كبيرة من السمنة.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

قرن فلفل أخضر حار مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

حبة فلفل أصفر مفروم ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

كبابة صيني.

قرفة.

هيل مطحون.

بابريكا.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب ونصف من لسان العصفور.

2 كوب ماء ساخن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة متكاملة للغداء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي: