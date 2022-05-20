كريم جليسوليد والنشا لتفتيح الركب والأكواع وتبيضها بشكل فوري

كريم جليسوليد والنشا لتفتيح الركب والأكواع، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من اسمرار في الأكواع والركب وذلك بسبب تعرضهم للاحتكاك بشكل كبير فهي من المناطق التي تتأثر بشكل كبير، لذلك يبحث الكثير من الفتيات عبر الإنترنت عن العديد من الوصفات الطبيعية التي تخلصهم من اسمرار هذه الأماكن والتمتع بلون موحد للجسم، حيث إن توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك إتباعها للوصول للنتيجة المرغوب فيها، فتعمل النشا على تفتيح الجسم والبشرة بشكل سريع ويعد هذا الكريم من أفضل الكريمات المرطبة للجسم والبشرة فعند تعرض جفاف هذه المناطق بشكل كبير فيؤدي ذلك اسمرار هذه المناطق وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كريم جليسوليد والنشا لتفتيح الركب والأكواع

يمكنك إعداد هذه الخلطة بمكونات بسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يتم إحضار علبة كريم من الجليسوليد.

كوب من زيت الزيتون.

مقدار كوب من ماء الورد.

أربع ملاعق من زيت اللوز المر.

صابون غار.

يعمل كريم جليسوليد على ترطيب الجلد بشكل كبير والحفاظ عليه من الجفاف لاحتوائه على نسبة كبيرة من الجلسرين.

يمنح البشرة نضارة ونعومة فائقة تحافظ على البشرة من الجفاف التي تتعرض له البشرة خاصة في فصل الشتاء.

طريقة تحضير كريم جليسوليد والنشا لتفتيح الركب والأكواع

يمكنك تحضير الوصفة بكل سهولة وذلك من خلال الآتي:

يتم بشر صابونة الغار في وعاء ويتم بعد ذلك إضافة ماء الورد ووضعهم في برطمان وتركهم لمدة يوم حتى يذوب الصابون.

ثم يتم بعد ذلك إضافة كل من كريم الجليسوليد وزيت الزيتون وزيت اللوز وتحريك الخليط جيدا للحصول على خليط متجانس كريمي.

يتم ترك الخليط واستخدامه قبل الاستحمام من خلال وضع طبقة من الخليط على الأكواع والركب وتركها بضع دقائق والقيام بفركها جيدا للتخلص من الاسمرار.

ثم يتم تكرار هذه الوصفة عدة مرات للوصول لنتائج سريعة وفي اقل وقت.

كريم النشا والزبادي للتبيض وشد الوجه

يتم مزج ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة مع الزبادي والقليل من ماء الورد.

ثم يتم خلط المكونات مع بعضها البعض برفق للحصول على قوام كريمي.

يتم غسل الوجه وتجفيفه ثم يطبق الكريم على الوجه أو اليدين والركبتين والرقبة، ثم يترك الكريم نصف ساعة.

يغسل الكريم ويتم الترطيب بأي نوع كريم مرطب.

في الختام فقد تعرفنا كريم جليسوليد والنشا لتفتيح الركب والأكواع وتعرفنا على مقدار الوصفة وطريقة تحضيرها وذلك للوصول إلى خليط كريمي صالح للاستخدام للتخلص من اسمرار الركب وكذلك الأكواع ولترطيبهم بشكل كبير.