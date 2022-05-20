نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سريعة في تبييض البشرة فعالة بنسبة 100٪ – كيفية إزالة الاسمرار من الوجه واليدين والرجلين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الوجه في 5 دقائق بالليمون، كما نعلم قد تعاني معظم السيدات والفتيات من البشرة الباهتة، بجانب عدم توحيد اللون مما قد ينتج عنه اتجاه البعض إلى الإنفاق على كريمات التفتيح المتوفرة في الأسواق باهظة الثمن، والتي تعمل على تفتيح لون بشرتك بشكل مؤقت، وذلك يرجع لسبب المواد الكيميائية المتواجدة بها ، فإن استخدامها لفترة طويلة يمكن أن يسبب العديد من الآثار الجانبية على بشرتك، فإذا كنتي ترغبي في جعل بشرتك أكثر حيوية ونضارة فعليك بالتأكيد تجربة الخلطات المنزلية الفعالة في هذه المقالة، فدعونا نتطرق إلى المكونات وطريقة التحضير.

تبييض الوجه في 5 دقائق بالليمون

من أفضل ما يتم تطبيقه هي وصفة عصير الليمون كونه يحتوي على خصائص مذهلة تجعل البشرة نقية، حيث يزيل حمض الليمون خلايا الجلد الميتة ، كما يساعد في مقاومة الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة ، وينظف المسام ، لذلك يمكنك استخدام الليمون للحصول على بشرة نضرة افتح عدة درجات.

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من معجون الطماطم.

ثلاثة ملاعق من الشوفان.

ملعقة كبيرة ظن البابايا.

وفي حةل لم يكن البابايا متاحًا ، فيمكنك استبداله باستخدام البطاطس.

طريقة التطبيق

جميع المكونات السابق ذكرها يتم وضعها في الخلاط لدقائق لعمل خليط ناعم. خذي المزيج ويوزع على وجهك ويدلك لمدة دقيقتين. ثم اتركه لمدة 20 دقيقة على الأقل. بعد 20 دقيقة يتم شطف الوجه بالماء الفاتر. تستخدم تلك الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع.

تبييض الوجه بالطماطم

تعتبر وصفة الطماطم من أقوي الوصفات الطبيعية التي تلعب دورا واضح وسريع في تبييض الوجه والبشرة، فهي تساهم في تجديد شباب بشرتك كونها غنية بمضادات الأكسدة، فضلا على احتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يساعد في جعل البشرة حيوية ونضرة.

المكونات

ملعقتان من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغير من مسحوق النشا.

طريقة اعداد الوصفة

بعد خلط المكونات جميعها في إناء صغير الحجم، نوزع الخلطة على الأماكن المراد تبييضها، سواء الوجه والرقبة واليدين. يترك الخليط حتي يجف لمدة لا تقل عن نصف ساعة. من بعدها نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر. للوصول لنتيجة مبهرة نتبع الوصفة يوم وراء يوم.

وصفة لتفتيح البشرة

زيت الخروع من الزيوت الطبيعية الفعالة في تصفية الوجه وحعل البشرة اكثر نعومة وترطيب، فتعددت فوائده سواء للبشرة او للشعر حيث يساعد زيت الخروع عل. تطويل الشعر وتكثيفه وزيادة طول الرموش ايضا.

فما عليكي غير توزيع ملعقة صغيرة من زيت الخروع على الوجه واليدين وتركها لمدة ربع ساعة بعدها يتم شطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة ثلاثة مرات من كل اسبوع.

الخيار مع العسل والزبادي لتفتيح البشرة

من اقوي الوصفات والخلطات الطبيعية التي تلعب دورا هام في تفتيح الوجه مع تغذية البشرة هي وصفة العسل والزبادي مع الخيار، فلكل مكون من المكونات الثلاثة يساعد على علاج البقع وازالة الندوب والبثور وتوحيد لون البشرة.

المكونات.

ملعقة صغيرة من العسل والزبادي والخيار

الطريقة