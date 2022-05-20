نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدجاج المحشي أرز بالخلطه في المنزل بمكونات بسيطه وطريقه سهله التحضير في المقال التالي

الدجاج المحشي أرز بالخلطه في المنزل بمكونات بسيطه وطريقه سهله التحضير وسريعه حيث تعد من اشهي والذ الوجبات الرئيسية التي تقدم بجانب أنواع عديده من المقبلات من السلطة أو الخبز حسب الرغبة وتخلف أنواع الحشو حيث يمكن استخدام الفريك والبصل أو الخضار والجبن حسب الرغبة. المكونات المطلوبة لعمل الدجاج المحشي أرز بالخلطه دجاجة كاملة غير مقطعه.

كوب كبير من الارز.

نصف كيلو غرام من الكبد والقوانص المقطعة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من القرفة.

بصله متوسطه الحجم مفرومه جيدا.

مكعب مرقه دجاج.

2 ملعقه كبيره من السمن والزيت.

ملعقة كبيرة السبع بهارات.

رشه من جوزة الطيب.

3 ملاعق كبيره من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

رشه صغيره من السكر.

ربع كوب من عصير الليمون لتتبيل الدجاج.

نصف كوب من الزبيب والمكسرات حسب الرغبة. طريقه تحضير الدجاج المحشي أرز بالخلطه نبدأ بغسل الارز جيدا ثم يترك حتي يصفي من الماء جانبا ونقوم بتتبيل الدجاج بتحضير أناء كبير ونضع كل من الزبدة والملح والفلفل الأسود و البهارات مع عصير الليمون ونخلطهم جيدا ثم نقوم بتتبيل الدجاج من الداخل وتحت الجلد تترك جانبا.

نحضر حله ونضعها على النار ثم نضيف السمن و الزيت مع البصل و السكر و نقلب حتي يتغير لون البصل إلى اللون ذهبي ثم نضيف الكبد والقوانص مع رشه من الملح والفلفل الأسود والقرفة و جوزة الطيب و الحبهان و مكعب المرقة و نقلب لمده لا تقل عن ثلاثة دقائق تقريبا.

نضع الارز في الحلة مع الكبد والقوانص وكوب من الماء الساخن ويغطي حتي يتشرب الماء ثم يرفع من علي النار قبل أن يتم الطهي ثم يضاف الزبيب.

نقوم بحشو الدجاج بخليط الارز والكبد والقوانص والزبيب وفي حله اخري نضع باقي الخليط مع نصف كوب من الماء ويترك علي نار هادئه حتي يتم الطهي.

نحضر صينيه الفرن ثم نحضر الدجاج ونضعها في كيس حراري ثم نضعها في الصينية ونضع الصينية في الفرن بعد التسخين جيدا علي درجه حراره 180 درجه وتترك حتي يتم الطهي ثم ترفع من الكيس وتوضع تحت حتي تصبح بالون الذهبي. عمر شويل - جدة الدجاج المحشي أرز بالخلطه في المنزل بمكونات بسيطه وطريقه سهله التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدجاج المحشي أرز بالخلطه في المنزل بمكونات بسيطه وطريقه سهله التحضير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.