هش وسريع.. بسكويت الزبدة السريع بمكونات بسيطة في كل منزل وبخطوات سهلة لنتائج مضمونة

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يعد بسكويت الزبدة من أفضل أنواع البسكويت الناعم الذي يتميز بمذاقه الشهي اللذيذ ورائحته الرائعة، وهو من أفضل أنواع البسكويت المفيدة للجسم، ويمكن أن تقدم للأطفال فى الوجبات الخاصة بهم للاستفادة من فوائده، فمن خلال تحضيره فى المنزل بطرق سهلة وبسيطة وبأقل تكاليف يمكنك الحصول عليه خالي من أي مواد حافظة، وتتعدد طرق إعداد البسكويت فمنها بسكويت النشا وبسكويت النشادر ولكل منهم مذاق مختلف وسوف نتعرف على مكونات كل نوع من خلال السطور القادمة. بسكويت الزبدة المكونات أربع أكواب دقيق.

2 بيضة.

رشة ملح.

1 ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان لبن بودر.

كوب و ½ سكر بودرة.

كوب و ½ زبدة.

ملعقتان لبن سائل. طريقة تحضير بسكويت الزبدة يتم مزج الزبدة مع السكر في الخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى تنتج الخليط كريمي الهش.

نضيف ملعقة فانيليا والبيض ولكن واحدة وراء الأخرى مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج المكونات معا.

نضع الدقيق مع رشة الملح مع لبن بودر ويتم خلطهم جيدا، ثم يتم إضافتهم إلى وصفه السكر والزبدة خطوة بخطوة حتى تندمج جميع المكونات مع بعضها.

نضيف الحليب السائل لكي يعمل على تماسك العجينة حتى تصبح سهلة التصنيع.

نشكل العجينة باستخدام أشكال القمع المختلفة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نضع البسكويت في الصينية ويتم دهنها مقدار من الزبدة ونضعها داخل الفرن.

يترك البسكويت لمدة ¼ ساعة حتى تنضج.

يتم إخراج البسكويت من الفرن وبالهنا والشفا. طريقة عمل بسكويت النشا المكونات 2 و¾ كوب دقيق.

ربع كوب نشا.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة بكينج بودر صغيره.

2 بيض.

ملعقة ونصف صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب واحد من الزبدة.

كوب وربع سكر بودرة. طريقة التحضير نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر صواني لها حافة قصيرة.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيدا بالمضرب حتى تختلط جيدا.

نضع في الخلاط الكهربائي الزبدة والسكر ويتم تشغيله على سرعة وسط لمدة 3 دقائق.

نضيف البيض ونشغل الخلاط على سرعة وسط حتى تختفي تماما ونضع البيضة الأخرى حتى تختفي أيضا ونشغل على سرعة وسط ونضع الفانيليا.

نضيف وصفه الدقيق والنشا ونشغل على سرعة هادئة حتى تتكون عجينه طريه.

نأخذ قدر من عجينة البسكويت بمقدار حبة الجوز وتشكل العجينة بين يديك على هيئة كرة ونضغط عليها بلين حتى تشكلي قرص صغير.

نوزع قدر من الزبيب على عجينة البسكويت ونضعها في الصينية

نأخذ قطعة أخرى ونضعها في السكر لتكون طبقة رقيقة حتى تغطيها السكر.

نخبز البسكويت لمدة 12 دقيقة في الفرن حتى يتحول لون القاع ذهبي فاتح.

نفتح الفرن ونخرج البسكويت منه ونتركه حتى يبرد. عمر شويل - جدة هش وسريع.. بسكويت الزبدة السريع بمكونات بسيطة في كل منزل وبخطوات سهلة لنتائج مضمونة - ثقفني

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