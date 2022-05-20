للون طبيعي.. علاج الشيب نهائياً بمكونات طبيعية بدون صبغات واستمتع بشباب دائم ومظهر ملئ بالحيوية

هل تعاني من تواجد شعر أبيض في رأسك دون معرفة السبب في سن مبكر؟ هل جربت طرق مختلفة للتخلص من هذا الشعر الأبيض دون نتيجة؟ إذا كنت ممن يعانون من ذلك عليك أولًا معرفة أن السبب وراء ذلك ليس سببًا واحدًا بل عدة اسباب أهمها العامل الوراثي، لذلك عليك التعرف على طرق مختلفة لعلاج الشيب نهائيًا دون عناء، ودون دفع تكاليف باهظة، وذلك من خلال ما نعرضه عليك في المقال.

علاج الشيب نهائياً

كوني سببًا في تخليص نفسك من تواجد شعر أبيض في رأسك بعد أن تقومي بقراءة هذه السطور حيث نعرض لك الطريقة الأفضل في عالم علاج الشعر للتخلص من مشكلة الشيب، وذلك كما يلي:

الحناء والشاي للتخلص من الشيب

تعتبر الحناء من أفضل المواد الطبيعية المستخدمة في جعل الشعر يسترجع لونه الطبيعي بسهولة، وذلك من خلال خلط مسحوق الحناء بمقدار كوب كبير مع إضافة كوب من الشاي المغلي عليها ويتم العجن الجيد.

ثم بعد ذلك قومي بوضع كمية من الحناء والشاي معًا على شعرك واجعلي الخليط يصل إلى أعماق رأسك ثم اتركي شعرك مغطى لأكثر من ساعة بعدها اغسلي شعرك جيدًا بالماء.

ثم استخدمي الشامبو واغسلي شعرك جيدًا، يمكنك أن تستخدمي هذه الطريقة مرة كل شهر من أجل نتيجة سريعة.

علاج الشيب بزيت الزيتون

رطبي شعرك واجعليه يستعيد لونه الطبيعي بخليط من زيت الزيتون بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة وضعي عليهم خل أبيض بمقدار ملعقة كبيرة.

ثم أضيفي نصف كوب من الحلبة بعد طحنها، وضعي عليها ملعقتين من عسل النحل بعد ذلك قومي بخلطهم.

وضعيهم على شعرك لمدة ستين دقيقة وغطيه جيدًا، ثم استخدمي الشامبو في غسل الشعر جيدًا، وكرري استخدام الخليط مرة كل يوم لمدة شهر كامل.

في نهاية الحديث عن علاج الشيب نهائياً فقد عرضنا طريقتين يخلصونك منه للأبد وذلك باستخدام الحناء والشاي، وأيضًا باستخدام زيت الزيتون والخل، هذه الطرق لن تجد أبدًا لها مثيل حيث أنها مواد طبيعية فعالة، وهى أيضًا ستجعل شعرك رطب وكثيف.