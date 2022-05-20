نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو مستعجلة.. ماسك التفتيح السريع سينقذك من الاسمرار والبقع في ربع ساعة فقط ستبهرك فاعليته في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن ماسك التفتيح السريع للبشرة والرقبة سواء كان للبشرة الدهنية والجافة، نظرا لتعرض البشرة للتصبغات الجلدية وعوامل مناخية تؤثر عليها بالسلب، حيث أن التعرض لأشعة الشمس مباشرة دون وضع كريم حماية للبشرة، استعمال كريمات تحتوي على مواد كيميائية أو وجود مشكلات صحية وعدم اتباع نظام غذائي صحي، كل ذلك يساهم غمقان البشرة، ولكن فلا تقلقي يا سيدتي فهناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها داخل المنزل بطريقة سهلة وبأقل تكلفة للحصول على بشرة فاتحة في أسرع وقت.

ماسك التفتيح السريع

ماسك الطماطم هو ماسك طبيعي فعال في تفتيح البشرة لأنه يشتمل على فيتامين C الذي يساعد على تصنيع وتجديد الكولاجين المتواجد بالبشرة، وفيما يلي مكوناته:

3 ملاعق من عصير الطماطم كبيرة.

1 ملعقة عصير ليمون كبيرة.

2 ملعقة من كريم الحليب كبيرة.

طريقة عمل الماسك

نحضر بوله صغيره ونضع فيها عصير الطماطم وعصير الليمون وكريم الحليب ونخلط المكونات مع بعضها البعض ونضع الماسك على الوجه.

يبقى الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.

يستخدم هذا الماسك مرتين في الأسبوع الواحد للحصول على نتائج سريعة.

ماسك قشر البرتقال المجفف واللبن

المكونات

مقدار من اللبن الزبادي.

ملعقة من قشر البرتقال.

طريقة التحضير

نحضر مقدار من قشور البرتقال ونجففها في الشمس لمدة 3 أيام.

هرس قشور البرتقال جيدا.

نأخذ ملعقة من مسحوق البرتقال ونضيفه على اللبن الزبادي ونخلط بينهما حتى تصبح عجينه.

نترك الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة.

نغسل الوجه من الماسك بالماء الدافئ.

يستعمل هذا الماسك يوم بعد يوم للحصول على نتيجة مرغوبة.

وصفة التفاح والحليب لتفتيح البشرة

هذه الوصفة لها تأثير قوي وفعال على البشرة لأنها تتكون من التفاح والحليب، حيث تحتوي على معظم الفيتامينات التي تحتاجها البشرة وتعمل على تفتيح البشرة وتجديد الخلايا الميتة لها وتحتوي أيضا على حمض الألفا هيدروكسيد.

المكونات

مقدار من التفاح.

مقدار من الحليب.

عصير ليمون ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

يقسم التفاح إلى شرائح ثم نقشر التفاح.

ترك شرائح التفاح في الحليب لمدة 20 دقيقة.

نضع هذه الوصفة في الخلاط حتى نحصل على عجينة.

ترك العجينة في البراد لمدة 15 دقيقة.

نضع عصير الليمون على العجينة ونخلط جيدا.

ترك العجينة على الوجه لمدة 15 دقيقة.

غسل البشرة بالماء الفاتر.

كانت هذه أفضل وصفة ماسك التفتيح السريع للمناسبات لتبييض البشرة والحفاظ على رونقها.