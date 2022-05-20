حضري كيكة الحليب الساخن علي الإفطار لأطفالك بقوام هش وخفيف

تعتبر كيكة الحليب الساخن ، من أشهر أنواع الكيك ولها قوام هش وخفيف جداً يذوب بالفم، لذلك يكون الإقبال عليها كثيراً وخاصة الأطفال، فهي تتمتع بقوام هش وطعم لذيذ جداً ورائحة ذكية، وهي تعتبر مفيدة وصحية لاحتوائها علي الحليب الغني بالكثير من العناصر الغذائية اللازمة لبناء جسم الأطفال مثل الكالسيوم والمعادن والفيتامينات، وهو كعكة إسفنجية بالزبدة من المطبخ الأمريكي، وهي تعد من أكثر أنواع الكعك انتشارا في المطبخ، لذلك تعتبر من أشهي وألذ أنواع الكيك المغذي والمفيد، وهي تتسم بمذاق شهي وتكون طرية وهشة، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيكة الحليب الساخن في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل كيكة الحليب الساخن

من هنا سوف نعرض عليكم أبسط المقادير للعمل هذا النوع من الكيك وهي كما يلي:-

2 بيضة.

ثلاث أرباع كوب سكر أبيض نقي حبيبات.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب دقيق أبيض.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

مقدار معلقة كبيرة فانيليا.

نصف كوب حليب.

ثلاث ملاعق زبدة كبيرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كيكة الحليب الساخن في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار بولة بلاستك كبيرة الحجم، ونضع به السكر والزيت، ونضربهم يدوياً إلي أن يفتح للون الخليط. يستمر الضرب حتي نحصل علي قوام ناعم ومتجانس، ويخلو من الحبيبات السكر تماماً ولون فاتح كريمي. ثم نضيف بكينج بودر و رشة ملح، ونضع مقدار الدقيق عن طريق منخل صغير، مع ملاحظة إضافة كل المكونات الجافة من دقيق، وبكينج بودر وملح معاً. بعد ذلك يتم خلط المكونات بالمضرب، في اتجاه واحد حتي يتكون خليط ممتزج ومتجانس وناعم. ثم نقوم بوضع الحليب مع الزبدة، في إناء للتسخين علي نار حتي الغليان، وبعد الغليان مباشرتنا صبي خليط الحليب الساخن علي العجينة، مع التقليب بسرعة. ونستمر في التقليب حتي يتجانس الخليط، ثم نضيف الفانيليا السائلة، كخطوة أخيرة ونقلب أيضاً. بعد ذلك صبي الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة، وادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 25 دقيقة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. بعد ذلك أخرجيها من الفرن واتركيها حتي تبرد قليلاً، ثم قدميها بالهناء والشفاء، بجانب الشاي أو القهوة.

نصائح عند تحضير الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-